Библиотека предлагает сканирование фрагментов печатных изданий

Новости Культура | 29 декабря 2020 | 16:19

Для оказания поддержки жителям во время чрезвычайной ситуации, когда очное посещение библиотек недоступно, Латгальская Центральная библиотека предлагает удаленную услугу – возможность получить на электронную почту по индивидуальному запросу сканированные материалы из книг, газет и других печатных изданий.

Услуга доступна для зарегистрированных пользователей библиотеки и предоставляется бесплатно.

Чтобы заказать услугу сканирования печатных изданий, необходимо отправить запрос на любой из нижеприведенных адресов электронной почты, указав номер карты читателя Латгальской Центральной библиотеки и печатное издание из библиотечного фонда, фрагмент которого необходимо отсканировать. Максимальный объем – 20 страниц. Наличие интересующих изданий в библиотеке можно проверить в электронном каталоге.

Контактная информация для получения услуги:

Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) – 65426422, info@lcb.lv

Филиал ЛЦБ Детская библиотека “Zīlīte”– 65421750, bbz@lcb.lv

Запрошенные материалы будут подготовлены и отправлены на электронную почту пользователя библиотеки в течение двух рабочих дней.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью

Латгальской Центральной библиотеки

Яна Конопецка

jana.konopecka@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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