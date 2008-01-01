Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 29 декабря 2020 | 16:17

На 28 декабря 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринары;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители асфальтоукладчика;

- водители асфальтного катка;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- водитель электрокара;

- дамские парикмахеры;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожный мастер;

- жестянщик;

- закройщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инструктор по обучению;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по подготовке производства;

- инженер-программист;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции;

- каменщики;

- кладовщики;

- контролер-комплектовщик (металлообработка);

- конструктор механики;

- кондитер;

- контролер;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- маляры;

- маникюр;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- медсестра в школу;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- механик оборудования металлообработки;

- менеджер автосервиса;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- монтер слаботочных систем;

- мужской парикмахер;

- мойщик автомобилей;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы дорожного катка;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- операторы лесообрабатывающего оборудования (работа в Риге);

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- оптометрист;

- отделочники;

- оператор оборудования для приготовления хлеба;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы производства пиломатериалов;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- помощник бухгалтера;

- продавец консультант;

- продавец розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- портной;

- почтальон;

- производственный бригадир (металлообработка);

- работники склада;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель фермы;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель проекта;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь делопроизводства;

- семейный врач;

- сельский рабочий;

- скотник;

- слесари;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-электрик ЧПУ;

- сортировщик;

- социальные работники;

- специалисты качества пищевых продуктов;

- специалист по закупкам;

- специалист по моделированию одежды;

- специалисты по обслуживанию клиентов (работа в Риге);

- специалист по тестированию информационных систем;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- токарь;

- управляющий монтажных работ;

- учителя дошкольного образования;

- учитель начального образования;

- учитель информатики;

- финансовый аналитик;

- фрезеровщик;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатуры;

- эколог;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтеры;

- электромеханики лифтов;

- эрготерапевты;

- зубной техник.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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