27 декабря
Именины:
Элмарс, Инита, Хелмарс / Аполлон, Леонид
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
Источник: ignio.com
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- .. -2 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2193 ()
|GBP
|0.898 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.5914 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}
2. В Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров пройдет служебное расследование в связи со вспышкой Covid-19 {1}
3. В связи с ситуацией в Даугавпилсском пансионате созывается заседание комиссии ГО {1}
4. В понедельник начнется астрономическая зима {1}
5. Таможенники обнаружили в поездах 450 000 контрабандных сигарет
6. В Даугавпилсе мини-зоосад «оккупировал» центральную площадь
7. Будут ли в Латвии «белые» зимы?
8. Европейское агентство лекарств утвердило вакцину Pfizer и BioNTech от Covid-19
10. Covid-19 в Даугавпилсе: один клиент пансионата заразил около 70 человек
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 декабря 2020 | 22:38
На следующей неделе ожидаются частые осадки
Переменчивая погода ожидается в Латвии и в последние дни 2020 года и первые дни 2021 года - временами пойдет снег и дождь, температура воздуха в основном будет колебаться около нуля, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Южный ветер начнет усиливаться в воскресенье, в понедельник скорость юго-восточного ветра порывами достигнет 13-18 метров в секунду. В некоторых местах ожидается мелкий дождь, а днем в понедельник и ночью на вторник во многих районах возможен ледяной дождь.
Ожидаются небольшие морозы, но температура воздуха будет постепенно повышаться и во вторник достигнет 0... + 5 градусов.
Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", в Новый год температура воздуха в Латвии составит -2.. + 3 градуса, на западном побережье Курземе до +5 градусов. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, во многих районах временами ожидается дождь или снег.
В начале нового года серьезных изменений погоды не прогнозируется - иногда ожидаются осадки, температура воздуха чаще может опускаться на несколько градусов ниже нуля.
Дороги часто будут скользкими, а постоянный снежный покров образуется только местами в восточной части страны.
Добавить комментарий