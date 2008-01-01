Дед Мороз прокатился по улицам Даугавпилса

Новости Общество | 27 декабря 2020 | 22:19

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Зимний волшебник в компании своих помощников, не выходя из автомобиля, поздравил даугавпилчан с Рождеством и предстоящими новогодними праздниками. Дети с восторгом смотрели ему вслед…

Дед Мороз много лет встречается на площади Виенибас с детворой, но, кажется, впервые все желающие не могли подойти к дедушке, поздороваться за руку, сфотографироваться на память и т. д. А еще — прочитать стишок и получить сладкий подарок. Но времена «ковидные»: Дед Мороз, его помощница и гномы без остановок проехались по центру города на ретро-«москвиче» из коллекции Александра Кашерина (о ней Rus.lsm.lv уже рассказывал).

Такие праздничные разъезды запланированы еще на 27 и 31 декабря. Время и место встречи: с 16:00 до 17:00 в центре Даугавпилса — на площади Виенибас, улице Ригас, в парке Дубровина.

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