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Сегодня у вас может создаться впечатление, что все вокруг просто сошли с ума. Понять, а тем более предсказать то или иное действие другого человека может оказаться до крайности непросто. В такой ситуации лучше постараться отстраниться от происходящего.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 25 декабря 2020 | 22:12
Главы католической и лютеранской церкви поздравляют с Рождеством
Со светлым праздником Рождества Христова жителей Латвии поздравляют главы католической и лютеранской церквей Латвии. Их поздравительные речи передает Русское вещание LTV7.
«И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от отца. Эти слова выражают сущность Рождественского события и Рождественского послания. Я вас призываю, чтобы этот праздник, который в этом году отличается от предыдущих, чтобы мы воспользовались возможностью, открыли Библию, прочитали описание Рождества Христова, и чтобы мы не горевали по тому поводу, что нет карнавалов, базаров, нет возможности бегать по магазинам. Сосредоточимся на том, что самое существенное. Мы можем дать Ему возможность проявить своё присутствие и наполнить нас миром, любовью, радостью и надеждой на лучшее будущее. Да благословит вас Бог и с праздником Рождества Христова», - пожелал архиепископ Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич.
«Возлюбленные Богом, сердечно поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Иисус Христос родился, чтобы избавить нас от греха, чтобы возродить нас и вернуть обратно. Бог выбрал Марию матерью Иисуса. Так могло остаться. Мария могла вырастить Иисуса одна с Божьей помощью, потому что многие женщины в наше время растят детей в одиночку. Но Бог не хотел этого для своего сына. Бог не хочет этого ни для одного ребёнка. У Бога свободные руки. Он мог выбрать любую модель, любую среду, в которой мог вырасти Иисус, но из всех возможных он выбрал одну — ту, в которой Мария жена и мать, а Иосиф муж, который воспитывает Иисуса как отец. Сотни лет мы зовём это святой семьей. Мужчины, женитесь на своих женщинах, с которыми живёте как муж с женой. И женщины, не соглашайтесь на меньшее, ведь дети лучше всего рождаются и растут там, где семья создана по образцу святой семьи», - пожелал архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс.
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