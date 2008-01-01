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Новости Общество | 27 декабря 2020 | 14:10

In memoriam: Евтихий Коноплёв (1935-2020)

ЦБК

26 декабря 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался Коноплёв Евтихий Кириллович.

Е.Коноплёв родился в большой староверской семье на Гриве. Закончил Даугавпилсский железнодорожный техникум. Поднимал Целину, строил завод «Химволокно», много лет трудился на энергетическом предприятии, руководил фирмой. На заслуженном отдыхе увлекся поэзией. Евтихий Коноплев – член Русской писательской организации Латвии, член Российского союза писателей, координатор Русской писательской организации Даугавпилса, автор нескольких сборников стихов. Печатался в альманахах Даугавпилса, Риги, Москвы, на интернет-площадке Стихи.ру. К 745-летнему юбилею родного Даугавпилса написал оду “Город славной истории”. Евтихий Кириллович был членом Белорусского культурно-просветительского общества “Уздым”.

Ушел человек светлой души, активной жизненной позиции, принципиальных гражданских взглядов…

Прощание с Коноплёвым Евтихием Кирилловичем состоится в среду, 30 декабря, с 12:00 до 14:00 часов, в староверской моленной на ул. Пушкина.

Даугавпилсский Центр белорусской культуры и Белорусское общество “Уздым” скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Е.К.Коноплёва.
 

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