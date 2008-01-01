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Новости Латвия | 25 декабря 2020 | 19:21

«Зелёная зима» станет нормой — синоптики

Пресс-фото

В этом году рождество выдалось снежным, но это теперь скорее исключение из правил. Климатологи говорят, теперь нормой будет не «белое», а «зелёное» рождество, сообщает Русское вещание LTV7.

Рождество 1995 года, холодное, снежное, белое. Но если в 1995 году на Рождество температура была на 7 градусов ниже нормы, то прошлой зимой средняя температура за три месяца была почти на 6 градусов выше нормы. Да и нынешний декабрь норму уже превысил. Зимы у нас с каждым годом становятся теплее, говорят климатологи.

«Я полагаю, что мало кто вспомнит зиму 1956 года, когда 8 февраля в Даугавпилсе было -43.2 градуса , что является абсолютным минимальным рекордом, но это было», - признала глава отдела климата и методик Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич.

Что же такое климатическая норма? Всемирная метеорологическая организация установила, что это средний режим погоды за 30 лет.

«Раз в 10 лет эта норма пересматривается. В данный момент актуальный период с 1981 по 2010 год. И как раз в следующем году мы вместе с коллегами обновим этот период, то есть будет актуальна новая норма с 1991 по 2020 год. Климат меняется и норма тоже меняется», - пояснила Светлана Анискевич.

Похоже, что бесснежные тёплые зимы в будущем станут нормой. Так что можно сказать, в это Рождество нам повезло, по прогнозам метеорологов оно всё-таки будет белым почти по всей Латвии.

Однако уже 28 декабря южный ветер принесёт в Латвию потепление и снег начнёт таять. Так что Новый год может оказаться нормальным – «зелёным».

LSM 

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