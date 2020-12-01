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Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечение нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости, тоже неплохо.

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Новости Общество | 23 декабря 2020 | 20:46

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 16 по 22 декабря 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 19 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Aigare Ingrīda (06.05.1969 - 15.12.2020)
Alirščikovs Vladimirs (04.05.1955 - 20.12.2020)
Bolotska Gaļina (28.08.1950 - 19.12.2020)
Čerņavska Irina (18.11.1958 - 15.12.2020)
Elksniņa Marija (22.06.1934 - 17.12.2020)
Galkina Velta (04.02.1936 - 17.12.2020)
Grišins Konstantīns (22.08.1964 - 17.12.2020)
Ivanovs Nikolajs (11.12.1953 - 17.12.2020)
Kalvāns Antons (09.09.1945 - 21.12.2020)
Kortenovs Vjačeslavs (09.09.1934 - 18.12.2020)
Mikuļčika Valentīna (29.11.1945 - 17.12.2020)
Polujanska Svetlana (12.01.1964 - 17.12.2020)
Sisojeva Gaļina (13.02.1931 - 18.12.2020)
Stankēviča Leokādija (06.04.1930 - 16.12.2020)
Šilova Jekaterina (20.12.1926 - 16.12.2020)
Švirkste Anna (12.06.1930 - 16.12.2020)
Tabunovs Ivans (28.01.1945 - 10.12.2020)
Vedrova Ludmila (05.03.1945 - 19.12.2020)
Veselovs Nikolajs (09.12.1944 - 15.12.2020).
 

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