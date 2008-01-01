Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 23 декабря 2020 | 20:45

На 21 декабря 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринары;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители асфальтоукладчика;

- водители асфальтного катка;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- водитель электрокара;

- дамские парикмахеры;

- директор школы;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожный мастер;

- жестянщик;

- изготовители мясных продуктов;

- интервьюер;

- инструктор по обучению;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер-программист;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции;

- каменщики;

- кладовщики;

- контролер-комплектовщик (металлообработка);

- конструктор механики;

- кондитер;

- контролер;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- маникюр;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- медсестра в школу;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- механик оборудования металлообработки;

- менеджер автосервиса;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- монтер слаботочных систем;

- мужской парикмахер;

- мойщик автомобилей;

- операторы асфальтоукладчика;

- операторы дорожного катка;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы по резке металла;

- операторы бурения;

- операторы лесообрабатывающего оборудования (работа в Риге);

- операторы оборудования по обработки мяса;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- оптометрист;

- отделочники;

- оператор оборудования для приготовления хлеба;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы производства пиломатериалов;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- помощник бухгалтера;

- продавец консультант;

- продавец розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- портной;

- почтальон;

- продавец рыбы;

- производственный бригадир (металлообработка);

- работники склада (работа в Риге);

- работник фермы;

- работник по уходу;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель фермы;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель учреждения дошкольного образования;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь делопроизводства;

- семейный врач;

- сельский рабочий;

- скотник;

- слесари;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-электрик ЧПУ;

- сортировщик;

- социальные работники;

- специалисты качества пищевых продуктов;

- специалист логистики;

- специалист по закупкам;

- специалист по моделированию одежды;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по тестированию информационных систем;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- токари;

- управляющий монтажных работ;

- учителя дошкольного образования;

- учитель начального образования;

- учитель информатики;

- финансовый аналитик;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- члены совета;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатуры;

- эколог;

- экономисты;

- электрики;

- электромонтеры;

- электромеханики лифтов;

- эрготерапевты;

- зубной техник.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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