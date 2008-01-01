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Новости Латвия | 23 декабря 2020 | 20:36
В Рождество на востоке страны — около 10 см снега
В Рождество в некоторых краях на востоке Латвии образуется снежный покров толщиной около 10 см, свидетельствуют последние прогнозы.
В четверг, 24 декабря, во второй половине дня Латвию пересечет широкая зона осадков, которая почти во все регионы принесет снег и мокрый снег, на побережье возможен дождь. Уже в рождественский вечер — 24 декабря — во многих регионах образуется снежный покров 2-5 см. Но снегопад продолжится и ночью, поэтому сугробы могут стать больше.
Утром двадцать пятого декабря на видземской возвышенности снежный покров может достичь 10 см. В других регионах также, возможно, будет лежать снег. Но меньше всего его будет в Курземе, особенно в западных и северных районах, а также на северо-западе Видземе — близ Айнажи и Салацгривы.
Температура воздуха 24 и 25 декабря составит -1... +4 градуса.
Остальные рождественские выходные будут более холодными, но снега станет меньше. В большинстве регионов ожидается 0...-5, в Курземе — чуть ниже нуля.
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