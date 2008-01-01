Насладись зимними прогулками на свежем воздухе в Даугавпилсе

Новости Общество | 23 декабря 2020 | 15:14

В это непростое время, когда каждый день сталкиваемся с различными ограничениями в связи с COVID-19, все труднее найти безопасные способы проведения свободного времени. Прогулки на свежем воздухе – это один из самых безопасных способов для времяпрепровождения. Предлагаем несколько идей для прогулок на свежем воздухе в Даугавпилсе.

В Даугавпилсе можно отправиться на прогулку по Даугавпилсскому рождественскому маршруту и узнать, как красочно и разнообразно в этом году украшен город. Рождественскую прогулку можно начать на ул. Ригас возле Даугавпилсского железнодорожного вокзала, далее осмотреть площадь Виенибас и парки города, а также прогуляться до традиционно украшенной рождественской елки во дворе Даугавпилсского краеведческого и художественного музея на ул. Ригас, 8. Двор музея оформлен в стиле «Музейной белой сказки» Иманта Зиедониса и открыт для посетителей каждый день с 10:00 до 22:00.

На площади Виенибас можно осмотреть главную рождественскую елку, вокруг которой разместились домики гномов и «Дворик животных», где можно осмотреть овец, кроликов и альпак. «Дворик животных» будет работать 24, 26 и 27 декабря, а также 1, 2, 3, 9 и 10 января с 11:00 до 15:00.

На перекрестке улиц Ригас и Циетокшня можно увидеть рождественский венок с зажженными праздничными свечами. В свою очередь, в сквере Андрея Пумпура создан сказочный летний парк, где даже зимой цветут яркие, сияющие цветы и обитают удивительные звери. Символично войти в следующий год можно в Центральном парке, где создана яркая иллюминация из цифр, а недалеко от Ледового дворца (ул. Стацияс, 45a) сияет «елка любви». Парк Дубровина в этом году посетили гости из Даугавпилсской крепости – инсталляция дамы, офицера и снежных саней 19-ого века.

На территории католического костёла Святого Петра в Веригах (ул. Ригас, 39) виднеется Вифлеем. Инсталляция Вифлеема расположена на сакральной площади храма и доступна для осмотра по праздникам и воскресеньям с 8:00 до 19:00, в свою очередь по рабочим дням доступна с 6:00 до 19:00.

В Даугавпилсском туристическом информационном центре есть возможность заказать обзорные экскурсии по городу на 1,5 или 2,5 часа, во время которых можно осмотреть исторический центр города, Церквную горку и Даугавпилсскую крепость. Экскурсии необходимо заказывать заранее. Экскурсии доступны индивидуальным посетителям, группам, состоящим из 2 человек, а также членам одного домохозяйства (заполнив подтверждение). Экскурсии можно заказать в Даугавпилсском туристическом информационном центре на ул. Ригас, 22a, по тел. +371 654 22818, +371 2644810 и по эл. почте: turisms@daugavpils.lv. Цены на экскурсии.

В Даугавпилсе обязательно надо посетить крепость! Даугавпилсская крепость – отличное место для индивидуальной прогулки или проведения досуга вместе с семьей. Оденьтесь потеплее, скачайте туристическую карту Даугавпилсской крепости и отправляйтесь наслаждаться великолепными зимними пейзажами. Доступны 3 прогулочных маршрута: тропа защитника крепости (0,9 км), тропа разведчика (1 км) и путь коменданта крепости (2,1) км.

Индивидуальным посетителям, группам (не более 2 человек) и членам одного домохозяйства (заполняя подтверждение) по предварительной записи доступны познавательные экскурсии по крепости. Экскурсанты отправляются на прогулку по территории крепости в сопровождении сертифицированного гида. Экскурсии можно заказать в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости на ул. Николая, 5, по тел. +371 654 24043, +371 28686331, по эл. почте: cietoksnis@daugavpils.lv или в Даугавпилсском туристическом информационном центре на ул. Ригас, 22a, по тел. +371 654 22818, +371 2644810 и по эл. почте: turisms@daugavpils.lv. Цены на экскурсии.

Во время экскурсии необходимо соблюдать дистанцию, обязательно использование защитных масок. Кроме того, с 23 декабря при нахождении на природных тропах и при осмотре освещенных к праздникам объектов окружающей среды, где нет возможности соблюдать дистанцию, также обязательно надевать маску. Прежде, чем отправиться на прогулку или на познавательную экскурсию, пожалуйста, оцените состояние своего здоровья. Защитим себя и окружающих!

Информацию подготовило:

Агентство развития туризма и информации

Даугавпилсского городского самоуправления

Tел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

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