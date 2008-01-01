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Новости Общество | 23 декабря 2020 | 15:11

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе рождественского оформления

Уже несколько лет в Даугавпилсе существует добрая традиция проводить конкурс рождественского оформления, в котором может принять участие любой житель и организация, которые с рвением и изобретательностью создают в нашем городе праздничное настроение. В этом году в оформлении призывают обыграть тематику «Сказочного Рождества». Подача заявок уже началась и продлится до 29 декабря.

Праздничное оформление можно создать для окон, витрин, фасадов, прилегающих территорий. Заявки будут оцениваться в нескольких группах: учебные заведения, поставщики услуг, отели, рестораны, кафе, магазины. Еще одна группа – это промышленные предприятия. Также принимаются заявки и от частных лиц.

На данный момент наиболее активно подают заявки образовательные учреждения, но предприятия и частных лиц также призывают не оставаться в стороне. Подать заявку не обязательно должен сам автор оформления.

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 29 декабря 2020 года 16.00, заполнив бланк и подав его в Информационное бюро Даугавпилсской городской думы по адресу ул. К. Валдемара, 1, тел. 65404344, или в Департамент городского планирования и строительства Даугавпилсской городской думы по ул. Райня, 28, тел. 65457160, либо отправив информацию в электронном виде на электронную почту ppdep@daugavpils.lv.

Оценка будет проходить с 4 января по 15 января 2021 года. Победители получат призы.

Бланк заявки и положение конкурса можно найти на сайте Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv.

Daugavpils
 

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