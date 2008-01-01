В этом году в Даугавпилсе значительно увеличилась поддержка сиротам

Новости Общество | 23 декабря 2020 | 15:06

Сиротам и молодым людям, оставшимся без попечения родителей, начать самостоятельную жизнь после достижения совершеннолетия помогают государство и самоуправление. В Даугавпилсе такая поддержка в 2020 году заметно увеличилась: более десяти ребят получили от самоуправления квартиры, которые практически готовы для проживания. Значительно увеличилась и материальная поддержка для благоустройства жилья и другие социальные гарантии.

Самоуправление выплачивает единовременное пособие для начала самостоятельной жизни ребенку, достигшему совершеннолетия, по истечению ухода вне семьи (размер пособия составляет 200 евро (за исключением лиц с ограниченными возможностями); 250 евро на человека с III группой инвалидности; 260 евро на человека с II группой инвалидности; 280 евро – лицам с I группой инвалидности), единовременное пособие для приобретения бытовых предметов и мягкого инвентаря (с прежних 249,71 евро оно увеличилось до 600 евро) и пособие для благоустройства жилья после аренды жилого помещения (вместо прежних 285 евро молодые люди теперь получают 1000 евро). Если ребенок, достигший совершеннолетия, продолжает учебу в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении, продолжает обучение в вузе или колледже, он также имеет право на получение пособия на ежемесячные расходы в размере 130 евро. Ребенок, достигший совершеннолетия, который учиться очно и не получает пенсию по потери кормильца, также имеет право на пособие на здравоохранение в размере 100 евро в календарный год.

Решение увеличить поддержку сирОтам было принято, поскольку средств, ранее выделяемых на ремонт и благоустройство квартир, было недостаточно для того, чтобы молодые люди, зачастую не имеющие никакой поддержки со стороны семьи и постоянного источника дохода, могли начать новый этап жизни в уютном жилье.

Повысились и стандарты, согласно которым муниципальные квартиры готовятся к сдаче в аренду детям, оставшимся без попечения родителей: теперь жилые помещения не просто соответствуют всем критериям технической безопасности, также выполняется их косметический ремонт и другие улучшения, чтобы жилье действительно было готово к проживанию.

Начать самостоятельную жизнь и разумно приобрести все необходимые в быту вещи молодым людям помогают сотрудники Социальной службы. При необходимости они оказывают не только менторскую, но и психологическую поддержку, что очень важно на этом ответственном жизненном этапе.

Daugavpils

