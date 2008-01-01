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Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
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Новости Латвия | 22 декабря 2020 | 22:04
Синоптики рассказали о погоде на Рождество и в новогоднюю ночь
В течение ближайших двух недель на территории Латвии временами возможны дожди и снег, температура воздуха будет подниматься выше нуля, но также возможны морозы, свидетельствуют прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.
Перед Рождеством, 23 декабря, на территорию страны начнут поступать теплые воздушные массы. 23 декабря температура воздуха составит от +2..+4 градусов в восточных районах до +7 градусов - в Курземе. В конце недели станет прохладнее, во многих районах ожидается снегопад, в Латгалии и Видземе возможны морозы до -6 градусов.
Прогнозируется, что на следующей неделе установится менее влажная погода, будет дуть порывистый южный, юго-восточный ветер.
Согласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, в новогоднюю ночь температура воздуха составит -1..+2 градуса, возможны дожди и снег, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
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