О работе учреждений самоуправления с 21 декабря

Новости Общество | 22 декабря 2020 | 09:41

С 21 декабря во всей Латвии введены новые ограничения, направленные на снижение распространения инфекции COVID-19. Они повлияли на работу не только магазинов, спортивных клубов, салонов красоты и других мест оказания услуг, но и на работу учреждений самоуправления. Изменился режим работы учреждений культуры. До 11 января 2021 года предприятия, учреждения, отделы и департаменты Даугавпилсского самоуправления будут работать в основном удаленно, продолжая оказывать жителям наиболее важные услуги.

Очное обслуживание прекратила Латгальская центральная библиотека и ее структурные подразделения – Информационный центр США, Семейный центр цифровых технологий и все филиалы библиотеки. Все мероприятия отменены. Книги не принимаются и не выдаются. Срок использования всех выданных книг автоматически продлевается до 15 января. По-прежнему можно пользоваться удаленными услугами.

Арт-центр имени Марка Ротко, Музей шмаковки и Латгальский зоопарк закрыты для посетителей. Закрыты для посетителей также Дворец культуры и Центр белорусской культуры. Центр польской культуры можно посетить по предварительной записи. Индивидуальные посетители (максимум 2 человека) и члены одного домохозяйства могут записаться на экскурсии по Крепости и городу. Даугавпилсский туристический информационный центр работает частично удаленно, обеспечивая работу 1 специалиста на месте. Даугавпилсский краеведческий и художественный музей закрыт для посещений, но все еще можно заглянуть в музейный дворик и посмотреть рождественскую инсталляцию «Музейная белая сказка». Двор музея открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 22.00, а 24 и 31 декабря с 10:00 до 01:00.

Даугавпилсский олимпийский центр закрыт до 11 января.

Центр спортивной медицины продолжает работать в прежнем режиме.

Специалисты Управления образования, Управления спорта, Управления коммунального хозяйства, Департамента развития, Департамента управления имуществом, Департамента планирования и градостроительства и Молодежного отдела работают удаленно, предоставляя консультации по телефону.

ЗАГС, Социальная служба и сиротский суд продолжают оказывать услуги по предварительной записи, строго соблюдая санитарный протокол.

SIA «Daugavpils ūdens», SIA «DDzKSU» и SIA «Daugavpils siltumtīkli» не обслуживают клиентов очно до отмены чрезвычайной ситуации, продолжая оказывать услуги удаленно. Кассы по-прежнему не работают.

Даугавпилсский центр здоровья детей, Даугавпилсская стоматологическая поликлиника и Центральная поликлиника продолжают работать в прежнем режиме, в Даугавпилсской региональной больнице частично отменены плановые операции. Других изменений в работе медицинских учреждений на данный момент нет.

Более подробная информация о работе всех структур и организаций Даугавпилсского самоуправления, возможностях получения услуг и контактная информация специалистов доступна и регулярно обновляется на домашней странице городской думы www.daugavpils.lv.

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