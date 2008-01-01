Европейское агентство лекарств утвердило вакцину Pfizer и BioNTech от Covid-19

Новости В мире | 21 декабря 2020 | 19:25

Reuters Reuters

В понедельник, 21 декабря, Европейское агентство лекарств объявило, что одобрило использование произведенной Pfizer и BioNTech вакцины от Covid-19 на территории Европейского Союза. Вакцинация начнется в ближайшие дни.

Европейское агентство лекарств сообщает, что комитет экспертов рекомендовал утвердить с условиями вакцину от Covid-19 для использования на территории Европейского Союза.

Решение Европейского агентства лекарств еще предстоит утвердить Европейской Комиссии.

Изначально это заседание должно было быть проведено 29 декабря, но под давлением стран Европы, особенно Германии, агентство решило провести это заседание на восемь дней раньше.

Вакцинация от Covid-19 в Европейском союзе начнется 27 декабря, ранее заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как уже писал Rus.lsm.lv расходы на вакцинацию от Covid-19 в Латвии составят около 26,7 млн евро — в эту сумму входит поставка самой вакцины, а также издержки на логистику и ее введение, следует из стратегии вакцинации за авторством Министерства здравоохранения. Ранее прогнозировалось, что Латвия сможет получить первые дозы вакцины от коронавируса в конце этого года. На закупку вакцин Латвия пока выделила 2,5 млн евро.

Когда станут доступными прививки от коронавируса, первыми будут вакцинировать приоритетные группы населения, начиная с медиков, которые работают с инфицированными пациентами, рассказали на пресс-конференции онлайн представители Минздрава. Поэтому, несмотря на появление вакцин, в будущем году все еще сохранятся ограничения собраний, необходимо будет соблюдать и другие меры безопасности, прогнозирует министр здравоохранения Илзе Винькеле. Сперва страна получит около 12 тыс. доз.

На данный момент в мире разрабатывается или уже испытывается более сотни различных вакцин от коронавируса. Наиболее далеко продвинулись 4 препарата — американо-германская Pfizer-BioNTech, американская Moderna, британско-шведская Oxford-AstraZeneca и российская Sputnik V. Все вакцины требуют двух инъекций, разнесенных по времени на несколько недель. Первые две вакцины производятся по новой технологии mRNA и требуют хранения при очень низких температурах (-70 градусов для первой и -20 градусов для второй). Вакцины из второй пары разработаны на основе более старой технологии «вирусного вектора» и могут храниться в обычном холодильнике. Препараты Pfizer-BioNTech, Moderna и «Спутник-V» показали эффективность более 90%.

О вакцине Oxford-AstraZeneca сообщалось, что ее эффективность составляет от 62% до 90% в зависимости от баланса первой и второй доз. Однако вскоре публикации этих результатов стало известно об ошибке при производстве доз для клинических испытаний, которая, возможно, ставит под вопрос достоверность уже набранных данных. Наконец, несколько вакцин разработаны и уже применяются в Китае, однако данных о них крайне мало. Из стран Евросоюза о закупке российской (и, возможно, одной из китайских) вакцины — в нарушение установленного общеевропейского порядка — в начале ноября заявила Венгрия. Чуть позже о переговорах о закупке «Спутник V» сообщил Израиль.

Из числа закупаемых Латвией вакцин официальная регистрация BioNTech/Pfizer в ЕС возможна уже в ближайшие недели, следующей, вероятно, станет вакцина от Oxford-AstraZeneca. Курс из двух уколов BioNTech/Pfizer, согласно CNN, обойдется примерно в 35 евро. Oxford-AstraZeneca радикально дешевле — примерно 7 евро за такой же курс.

Но, как уже писал Rus.lsm.lv, получение действенной вакцины — лишь первый шаг к преодолению пандемии коронавируса. Вакцину еще нужно изготовить в нужных объемах, быстро и сохранно развезти по всему свету и оперативно привить несколько миллиардов человек. Операций такого масштаба в производстве и логистике человечество еще не проводило. Даже при самых оптимистичных расчетах на решение этих производственных и логистических задач могут уйти годы.

LSM