В Даугавпилсе мини-зоосад «оккупировал» центральную площадь

Новости Общество | 21 декабря 2020 | 19:21

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Нынешнее предпраздничное время небогато развлечениями, поэтому появление на главной даугавпилсской площади Виенибас пушистых обитателей мини-зоосада JuRita стало для всех особой радостью. И эта радость продлится как минимум до 10 января 2021 года.

«Мы привезли французских овец — барана Мустафу с тремя женами — Зухрой, Карамелью и Шакирой — и альпака Томаса, Пончика, Грациуса. Томас, можно сказать, — лицо нашего зоопарка, он в сентябре открывал моя фотовыставку “У животных есть душа” в Латгальской центральной библиотеке (о выставке Rus.Lsm.lv рассказывал), он очень воспитанный и дружелюбный. Да и на характер других животных мы не жалуемся», — рассказала Rus.Lsm.lv хозяйка расположенного в Науенской волости Даугавпилсского края зоосада JuRita Рита Кочмарёва.

По ее словам, зоосад на ближайших выходных после небольшой паузы планирует возобновить работу. Там соблюдаются все самые жесткие правила: контакт с животными происходит на свежем воздухе и любая дистанция — не проблема. В JuRita более 100 обитателей — ламы, лошади, альпака, овцы, кролики, козы и т. д. «Новых зверюшек пока нет, зимой малыши обычно не рождаются. Границы закрыты, никого купить мы сейчас не можем. Но мы не скучаем. Недавно, например, наш трехлетний донской жеребец Старлайт принимал участие в международной виртуальной выставке лошадей донской и будённовской пород “Золото России”. Он пока что не победил, однако получил высокие оценки от жюри», — поделилась Рита.

Зооуголок на площади Виенибас будет радовать детей и взрослых 24, 26, 27 декабря в этом году и 1, 2, 3, 9 и 10 января в следующем. Время работы — с 11:00 до 15:00. Всё абсолютно бесплатно. Убедительная просьба — животных не кормить.



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