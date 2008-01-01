Будут ли в Латвии «белые» зимы?

Новости Латвия | 21 декабря 2020 | 19:15

Пресс-фото Пресс-фото

Будет ли грядущее Рождество снежным? И будут ли в Латвии еще когда-нибудь «белые» зимние праздники? Об этом в своем блоге рассуждает Том Брицис.

Прежде всего, указывает он, необходимо решить, что именно называть «белым» — или снежным — Рождеством. Какой снежный покров может считаться значимым? В Великобритании, например, метеослужбы называют Рождество «белым», если с неба упала хотя бы одна снежинка. Для Латвии, однако, этого недостаточно.

В будущем еще будут годы, когда за окном в Рождеством будет настоящий зимний пейзаж. Однако тенденция не радует. В Латвии за последние 100 лет на Рождество 11 раз ни в одном крае не было снега, и 4 из них — за последние 10 лет. То есть раньше такое происходило примерно каждые 10-15 лет, а сейчас — в среднем раз в два года.

Эти тенденции во многом объясняются изменениями климата, однако это не единственная причина. Например, в начале прошлого века в Латвию тоже достаточно долго приходили воздушные массы от Атлантического океана — они приносили тепло, и холодов не было. Такое происходило также прошлой зимой, продолжается и в эту. В будущем же определенно будут ситуации, когда тепло, идущее от Атлантического океана, остановится, вместо этого в стране появятся воздушные массы из Скандинавии, России, Арктики — и установится морозная погода. Не исключено, что такой период ожидается и этой зимой — хотя вероятность невелика.

Поэтому, указывает Брицис, зимы определенно будут — они не исчезли безвозвратно.

В это Рождество на востоке страны немного снега все же будет. При этом 25-26 декабря он выпадет почти во всех регионах страны. Однако температура составит около нуля, поэтому устойчивого снежного покрова не появится: снег будет падать и таять, дороги, вероятно, станут скользкими.

Согласно нынешним прогнозам, после Рождества — и, вероятно, на Новый год — температура сохранится в районе нуля градусов.

LSM