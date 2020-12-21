Тест на Covid-19 без направления — до 3 января; звонить в «скорую» лишь в крайнем случае

21 декабря 2020 | 19:08

LTV LTV

По 3 января включительно жители Латвии могут записаться для сдачи оплаченного государством анализа на коронавирус, даже не имея направления от врача — при наличии симптомов респираторного заболевания. По остальным случаям недомогания в праздники доступны телефонные консультации Службы семейных врачей, сообщает LTV.

Чтобы сдать анализ, на него нужно прежде всего записаться. Вся информация о том, как это сделать, доступна на сайте Национальной службы здоровья. Результаты теста будут доступны на портале e-veselība. Чтобы ознакомиться с ними, нужно зайти на eveseliba.gov.lv, выбрать опции Pieslēgties и Iedzīvotājs. После авторизации в системе увидеть сообщение о результате теста можно в разделе Mani rezultāti.

Бесплатное тестирование введено с учетом приближения долгих зимних праздников, когда получить направление от семейного врача будет затруднительно либо даже невозможно, а также ради снижения нагрузки на семейных врачей в межпраздничные дни.

Идти сдавать тест нужно, если есть симптомы острого заболевания верхних дыхательных путей, жалующихся на повышенную температуру, утрату обоняния и вкуса и т.д., то есть таких, за которыми может скрываться в том числе и Covid-19.

Если в период праздников возникли проблемы со здоровьем, и до своего семейного врача не дозвониться, нужно обращаться за консультацией Службы семейных врачей по телефону 66016001. В критических ситуациях, когда речь идет о спасении жизни, незамедлительно звоните по номеру Службы неотложной медпомощи 113.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в конце октября бы изменен порядок сдачи анализов на Covid-19. Если до осени записаться на его сдачу мог любой желающий, затем было принято решение, что для разгрузки системы здравоохранения анализ можно сдавать только с направлением от семейного врача – бесплатно, за счет государства. Впрочем, сдать анализ без направления было тоже можно — но уже за собственный счет. Теперь же до 3 января бесплатно протестируют всех, у кого есть симптомы и кто обратился для сдачи анализа.

27 октября Кабмин утвердил разработанную Министерством здравоохранения стратегию по борьбе с распространением Covid-19 в Латвии. Она включала, в частности, увеличение объемов тестирования — с примерно 5 тыс. анализов (7-дневное среднесуточное на эту дату — 4852 проб) до 8 тыс. Сделать это тогда предполагалось до 1 ноября.

В день, когда правительство объявило режим ЧС — 6 ноября, на вопрос Lsm.lv о числе анализов на Covid-19, глава Минздрава Илзе Винькеле сообщила, что за три недели предполагается нарастить мощности до 10 тыс. тестов в сутки (тогда их число составляло 7-8 тысяч). Винькеле также рассказала, что Минздраву поручено «залатать дыры на выходных». На уикенды, как регулярно сообщает Rus.Lsm.lv, число тестов падает вдвое и даже втрое. Наконец, добавила Винькеле, планируется более широкое использование и «быстрых» антиген-тестов, однако этот план находится в стадии разработки. (Такие тесты — более дешевые и быстрые, но менее точные — применяются в том числе для массового тестирования. Как уже писал Rus.Lsm.lv, с их помощью, например, было проверено практически все население Словакии.)

Как уже писал Rus.lsm.lv, 10 декабря, из-за перегрузки, вызванной Covid-19, в латвийской системе здравоохранения объявили чрезвычайную ситуацию, что позволит руководителям больниц лучше организовать работу, если будет наплыв «ковидных» пациентов.

LSM