Таможенники обнаружили в поездах 450 000 контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 20 декабря 2020 | 20:34

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии коллег из Государственной службы погранохраны провели проверки прибывших в Латвию грузовых поездов и в общей сложности нашли 450 000 сигарет. Контрабанда была спрятана в вагонах с металлической проволокой и щепой.

В минувший четверг на контрольном пункте "Индра" при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, в рулонах с проволокой таможенники и пограничники нашли 220 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Как отмечает пресс-служба VID, 14 декабря на товарной станции в Даугавпилсе при сканировании вагона со щепой проверяющие обнаружили 230 000 сигарет "Премьер".

Товар изъят, материалы дела переданы для дальнейшего расследования Госполиции.

Delfi