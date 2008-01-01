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Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил - вы либо будете по ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 20 декабря 2020 | 20:34
Таможенники обнаружили в поездах 450 000 контрабандных сигарет
Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии коллег из Государственной службы погранохраны провели проверки прибывших в Латвию грузовых поездов и в общей сложности нашли 450 000 сигарет. Контрабанда была спрятана в вагонах с металлической проволокой и щепой.
В минувший четверг на контрольном пункте "Индра" при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, в рулонах с проволокой таможенники и пограничники нашли 220 000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.
Как отмечает пресс-служба VID, 14 декабря на товарной станции в Даугавпилсе при сканировании вагона со щепой проверяющие обнаружили 230 000 сигарет "Премьер".
Товар изъят, материалы дела переданы для дальнейшего расследования Госполиции.
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