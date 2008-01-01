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Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил - вы либо будете по ханжески следовать всякой букве, либо попрете супротив всех. Велика вероятность нарваться на неприятности.
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Новости Латвия | 20 декабря 2020 | 20:17
Латвия закрыла пассажирское сообщение с Великобританией
Оценив информацию о распространении нового штамма коронавируса в Великобритании, правительство Латвии, по предложению Министерства сообщения, приняло решение с 21 декабря 2020 года по 1 января 2021 года прекратить международные пассажирские перевозки с Великобританией, информирует Кабинет министров посредством официального профиля в Twitter.
Министр сообщения Талис Линкайтс в своем Twitter сообщил, что из-за этого могут задерживаться посылки и доставка грузов.
Несколькими часами ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в Twitter, что министерства сообщения, здравоохранения и иностранных дел готовят соответствующие документы.
«Планируем их принять сегодня вечером на заседании правительства, в порядке опроса», — написал Кариньш. Глава Минздрава Илзе Винькеле в своем Twitter написала, что «готовим решение, цель которого по возможности дольше оградить жителей Латвии от новой мутации вируса». Она указала, что от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний получена оценка рисков и идут консультации с экспертами.
Как передает Русская служба BBC, новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он может быть намного опаснее известного ученым варианта — «на 70% более заразным, чем старый вариант», — сказал он, отметив, что это предварительная информация, и новый вариант вируса еще исследуется.
Советники британского правительства по борьбе с пандемией говорят, что нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро — если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%.
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