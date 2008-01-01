В Латвии из-за Covid-19 вводятся жесткие ограничения в торговле и сфере услуг

Новости Латвия | 17 декабря 2020 | 19:27

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Чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров принял дополнительные меры. В их числе — новые ограничения торговли, которые начнут действовать уже с 19 декабря, сообщает Госканцелярия. Купить табачные изделия и алкоголь можно будет в любой день недели, указывает Министерство экономики.

«Нам всем надо понимать серьезность ситуации, в том числе то, какая ситуация в больницах — с перегруженной системой и уставшими врачами. Если в течение 10 дней мы не сможем общими силами улучшить эту ситуацию, мы будем вынуждены идти на полный спектр ограничений передвижения. Ни я, ни правительство, ни общество этого не хочет. У нас есть возможность не двигаться в этом направлении», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

С субботы очно в местах торговли можно будет купить (уточнение про спиртное на сайте Минэкономики добавили позднее):

продукты питания, в том числе алкоголь,

хозяйственные товары из списка первой необоходимости (.doc)

корм и товары для животных, прессу,

билеты на общественный транспорт,

гигиенические товары

маски для лица и другие средства индивидуальной защиты,

цветы и рождественские елки.

Торговать также можно сигаретами, в том числе электронными, карточками для мобильных телефонов, произведенными в собственном хозяйстве сельхозтоварами, стройматериалами (оптом).

Эти условия будут в силе до 11 января.

В привычном режиме продолжат работать аптеки, в том числе ветеринарные, оптики и заправки. «Удаленную» торговлю, например, в Интернете, дополнительные ограничения не затронут.

Продуктов, медикаментов и других товаров на складах латвийских торговцев достаточно, поэтому нет необходимости делать запасы, почеркнул Кабинет министров.

С 21 декабря до 11 января можно будет получить только самые необходимые услуги. Можно будет оказывать те, где нет прямого контакта между клиентом и тем, кто его обслуживает. Контакт при этом не должен быть дольше 15 минут, необходимы маски для лица.

Значительная часть услуг, оказываемых очно, запрещается. В их числе услуги салонов красоты (в том числе парикмахерские), пирсинга, татуировки, а также фотосессии (за исключением фото на документы), развлечения и релаксационные мероприятия, в том числе услуги СПА, бань, игорных залов и так далее.

До 11 января остаются в силе условия, предполагающие, что все частные и общественные мероприятия запрещены и отменены, за исключением тех, что проводятся в одном домохозяйстве.

Очно — не только индивидуально — не будут проходить никакие практические занятия, исключения — клиническая практика в резидентуре. Занятия в кружках и репетиции можно проводить только удаленно.

В любительском спорте тренировки можно проводить только снаружи (до 10 человек, не использовать гардероб). Спортклубы также не смогут принимать клиентов в помещениях — не будут работать тренажёрные залы, внутри нельзя будет заниматься индивидуально.

Не будут работать библиотеки, культурные учреждения, нельзя будет организовать ярмарки. Но музеи под открытым небом смогут продолжить работу — при перераспределении человеческих потоков и контроле дистанции (2 метра). С соблюдением этих норм могут быть открыты и природные тропы.

Спортивный инвентарь можно будет сдавать в аренду только за пределами помещений.

Будут более жесткие требования к местам торговли, указывает Минэкономики.

В местах торговли максимальное допустимое число посетителей — не более одного человека на 15 м2 публично доступной площади. Если магазин меньше, то в нем может находиться один покупатель.

У магазина должна на видном месте быть табличка (в том числе на иностранных языках) с допустимым числом посетителей, а также с информацией о том, что их число контролируют, выдавая тележки, корзинки или пакеты для покупок — а без них в магазине находиться нельзя.

Магазины также должны обеспечить, чтобы покупатели заходили по одному (один представитель домохозяйства), за исключением детей до 12 лет — с ними может быть взрослый.

Ограничения коснутся и уличной торговли, а также рынков — в павильонах и за их пределами.

Введены новые нормы и для торговых центров (помещения с общей торговой площадью минимум 10 тыс. м2, где в отдельных местах торговли работает минимум 10 сотрудников или тех, кто предоставляет услуги):

внутри одновременно может находиться не больше людей, чем в сумме допустимо во всех торговых точках

у входа должна быть информация, в том числе на иностранных языках, о максимально допустимом числе посетителей в ТЦ

должен контролироваться поток посетителей — у входа и выхода, в коридорах, у туалета и т. д.

При этом не ограничивается «удаленная» торговля, в том числе доставка на дом, в пакоматы, а также выдача товара в магазине. Не закрываются оптовые базы, где продаются товары для розничной торговли, предприятий, производства. В рамках предоставления услуг можно обеспечивать требуемые товары (например, запчасти в автосервисы).

В силе остаются и требования информировать покупателей и мерах предосторожности, следить за соблюдением дистанции, выполнять гигиенические нормы и следить за здоровьем сотрудников.

В местах торговли необходимо использовать защитные маски, в том числе сотрудникам — если нет физического барьера между продавцом и клиентом, если посетители находятся внутри дольше 15 минут и нет возможности соблюдать дистанцию в 2 метра.

Магазины призывают быть социально ответственными и помочь пожилым людям, например, обеспечить особый период, когда пенсионеры могут прийти за покупками, выделить специальные кассы для обслуживания пожилых и так далее.

Минэкономики также призывает проследить, чтобы покупатели могли соблюдать дистанцию в 2 метра и около торговых точек, например, на стоянках.

Уточненные Кабмином нормы на праздничный сезон не ограничивают свободу передвижения.

Общественный транспорт продолжит курсировать по-прежнему, людей призывают проводить время на свежем воздухе, отправляться на природу.

Кроме того, правительство решило для школьников 1-6-х классов продлить рождественские каникулы на неделю.

За последние сутки в Латвии сделали 10344 теста на Covid-19 — зарегистрировали 1040 новых случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались 394 человека, зарегистрировали 28535 случаев.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Первого декабря правительство приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации до 11 января, при этом ужесточив и дополнив действующие ограничения, направленные на ограничение распространения Covid-19. Среди них — обязательное ношение масок в школах, начиная с 1-го класса, а также запрет на продажу товаров не первой необходимости в выходные дни.

10 декабря, из-за перегрузки, вызванной Covid-19, в латвийской системе здравоохранения объявили чрезвычайную ситуацию, что позволит руководителям больниц лучше организовать работу, если будет наплыв «ковидных» пациентов.

С седьмого декабря пятые и шестые классы по всей стране перешли на «удаленку» — такое требование будет действовать не только в краях с более тяжелой эпидемиологической ситуацией, а на всей территории Латвии.

LSM