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Новости Культура | 17 декабря 2020 | 19:20
В Даугавпилсе вышел календарь, отражающий город
Даугавпилсское самоуправление по многолетней традиции издало календарь на будущий год. На этот раз в нем использованы фотографии известного в Латвии фотографа, даугавпилчанки Джейны Саулите, рассказали Rus.Lsm.lv в Агентстве развития туризма и информации.
«Снимки делались специально для календаря. Моя концепция — показать город, который я очень люблю, красивым, ярким, текущим, живым, меняющимся. Ключевые понятия – полет и отражения, на многих фотографиях это есть, но не на всех. Еще у меня была идея соединить людей с объектами городской среды, эта идея в календаре не проявилась, но, я надеюсь, она воплотится в моей выставке в Даугавпилсском театре. Когда-нибудь эта выставка обязательно состоится — никому еще об этом не говорила, вы — первые», — поделилась с Rus.Lsm.lv Джейна.
Даугавпилсская городская дума собирается использовать календарь для презентационных целей. Купить его тоже можно, причем на выбор в одном из двух видов, настенном и настольном — в туристическом информационном центре, в центре культуры и информации Даугавпилсской крепости и в Музее шмаковки.
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