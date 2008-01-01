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Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.
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Новости Общество | 17 декабря 2020 | 17:52
Даугавпилсская дума продолжает развивать идею городских сувениров
Предновогоднее время – это момент поиска подарков и сувениров для своих родных и близких, в том числе таких, которые каким-либо образом символизируют наш город. С этого года в Даугавпилсе ведется активная работа по возвращению к идее продуктов с символикой города, в том числе «съедобных сувениров». На данный момент, стараниями самоуправления, продвигаются бренды даугавпилсских вафлей, пряников и кофе, а в новом году этот список планирую расширить.
Приятным дополнением в декабре стали два вида больших пряников: «Праздничный» и «Традиционный», изготовленный по старому рецепту пряника «Даугава». Кроме того, теперь для горожан и гостей города доступно и специальное «городское кофе», изготовленное из нескольких качественных сортов бодрящего напитка. Все это стало возможно благодаря деятельности местных предпринимателей, которые приложили немало усилий для создания этих новых брендов.
Все упомянутые сувениры станут подарками для партнеров самоуправления по сотрудничеству, представителей дипмиссий, самых усердных работников и в качестве приза для конкурса новогодних городских украшений. В свою очередь любой желающий может приобрести их в Центре туристической информации (ул. Ригас, 22), где также доступны и другие символические подарки, отображающие разные знаковые места Даугавпилса. Здесь же можно купить и красочные, большие и малые календари на 2021 год, созданные стараниями фотографа Джейны Саулите. Вскоре они также поступят в продажу в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости (ул. Николая, 5) и Музее шмаковки (ул. Ригас, 22а). Стоит отметить, что после недавнего пересмотра цен, многие сувениры стали еще более доступными для покупателей.
Ввиду последних ограничений, связанных с Covid-19, продажа сувениров не осуществляется по выходным и праздничным дням (работа и предложение экскурсий в упомянутых заведениях продолжается). Больше информации – на портале www.visitdaugavpils.lv.
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