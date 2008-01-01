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Новости Общество | 17 декабря 2020 | 17:40

Отчитаться за софинансирование по программе сохранения духовного наследия можно будет до апреля

Учитывая ситуацию с Covid-19, которая негативно сказывается как на работе с документами, так и на строительных процессах, Даугавпилсская дума приняла решение продлить срок подачи отчетов для участников городской программы по сохранению духовного наследия. Единогласным решением депутатов эта дата была продлена с 31 декабря этого года до 10 апреля 2021 года.

В этом году данная программа стартовала уже в третий раз - религиозные общины, как и прежде, могли претендовать на поддержку самоуправления для исследования, консервации, реставрации и других работ с сакральными ценностями. Объем софинансирования остался неизменным – 75% от общей суммы издержек при максимальной поддержке в 5000 евро (исключения оговорены в регламенте программы). После оценки заявок, было одобрено 7 проектов: реставрация окон в Гривском католическом костёле Пресвятой Девы Марии, восстановление элементов фасада на костёле Святого Петра в веригах, работы с фасадом и создание дождевого водостока в Даугавпилсской синагоге, реставрация иконы в моленной Нидеркунской старообрядческой общины, разработка документации для ливневой канализации и перестройки сарая у костёла Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, разработка документации для системы отопления и вентиляции в моленной 1-й Даугавпилсской старообрядческой общины и подготовительные работы перед созданием проекта по реставрации православного храма Александра Невского на Гарнизонном кладбище.

По любым возникшим с программой вопросам можно обращаться в Департамент городского планирования и строительства по ул. Райня 28, телефон 654 57161.

Стоит отметить, что аналогичная государственная программа, проводимая Управлением национального культурного наследия, в которой также участвуют проекты из Даугавпилса и Даугавпилсского края, не подразумевает продление сроков по отчетам – их нужно сдать до 31 декабря этого года.

Daugavpils
 

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