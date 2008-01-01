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Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 17 декабря 2020 | 17:38
Дума контролирует ход строительных работ в пансионате
Реагируя на видео, распространенное в публичном пространстве, на котором видно, что в одной из комнат Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров, в которой находятся клиенты учреждения, с потолка течет вода, руководство городской думы немедленно запросило объяснения у администрации пансионата и подрядчика, проводящего работы по реконструкции здания.
Выяснилось, что инцидент произошел во время замены кровли, в ночь с 11 на 12 июня: была буря, и сильный порыв ветра частично сорвал гидроизоляционную пленку, покрывающую крышу. На время ремонта помещения под демонтированной крышей были освобождены, ни клиентов, ни персонала там не было. Произошедшее было замечено, когда вода через панели перекрытия попала в соседние помещения.
Администрация пансионата немедленно проинформировала подрядчика, и протекание крыши было оперативно устранено. После этого за состоянием крыши и кровли постоянно наблюдали, но никаких инцидентов больше не произошло.
Руководство думы продолжает следить за ситуацией в пансионате и в связи с распространением COVID-19 в учреждении, и реконструкцией, которая на некоторое время приостановлена. В начале декабря было получено письмо от подрядчика SIA Energobaltika о приостановке строительных работ на объекте, так как среди сотрудников компании были констатированы случаи заболевания COVID-19. Следуя рекомендациям ЦПКЗ, строительные работы планировалось полностью возобновить 15 декабря, но из-за чрезвычайной ситуации в учреждении, связанной с заболеванием сотрудников и пациентов, участники строительного процесса были вынуждены продлить технологический перерыв до улучшения ситуации. На данный момент в пансионате ведутся работы по консервации вне помещений.
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