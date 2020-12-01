16 декабря
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Алвине / Аделаида, Алиса
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Привычка - страшная сила. Сегодня вам, возможно, придется выбирать между перспективой остаться целым и невредимым и врожденной вежливостью. Лучше выбрать первое.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 декабря 2020 | 20:05
Ушли в мир иной...
С 9 по 15 декабря 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Babuškina Valentīna (23.02.1930 - 12.12.2020)
Daņiļevičs Mečislavs (25.11.1938 - 15.12.2020)
Jakovļevs Nikolajs (21.03.1949 - 11.12.2020)
Jakubovska Marija (26.04.1945 - 15.12.2020)
Kostigovs Andrejs (25.06.1964 - 11.12.2020)
Mozule Anna (29.10.1950 - 08.12.2020)
Ņikonova Vera (16.08.1943 - 14.12.2020)
Ošins Aleksandrs (16.07.1949 - 13.12.2020)
Pizāns Jāzeps (17.10.1929 - 10.12.2020)
Rimicāne Marija (28.07.1930 - 10.12.2020)
Rundasovs Ivans (23.09.1926 - 13.12.2020)
Timofejeva Jeļena (17.05.1952 - 14.12.2020)
Vasina Nadežda (23.11.1936 - 13.12.2020)
Zujeva Jekaterīna (25.11.1928 - 13.12.2020)
Smirnovs Andrejs (12.12.1936 - 09.12.2020)
Konopecka Viktorija (27.05.1940 - 13.12.2020).
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