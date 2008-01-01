Даугавпилсские школьники получат сладости, учителя — компьютеры, а школы — термометры

Новости Общество | 16 декабря 2020 | 19:40

Пресс-фото Пресс-фото

Семьсот сладких подарков от самоуправления на этой неделе получат учащиеся школ Даугавпилса. Для педагогов же закуплены 942 компьютера, они прибудут в город в начале 2021 года, рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления образования Марина Исупова.

«Это наша ежегодная традиция — проводить перед зимними каникулами балы для тех школьников, которых выбирают сами школы. Количество подарков уже несколько лет не меняется — 700. Хочу подчеркнуть: учебные заведения сами принимают решение, кому их вручить. И это совсем необязательно лучшие ученики. Я знаю случаи, когда награждали по принципу “за победу над собой”: двоечник вдруг начинал учиться на «пятерки». Это иногда труднее, чем всю жизнь “десятки” получать. К каждому подарку прилагается поздравительная открытка за подписью мэра. Естественно, никаких балов в этом году не будет, школы уже получили подарки и просто их раздадут», — пояснила Исупова.

Праздничные мероприятия запланированы для воспитанников детских садов, они, если позволит погода, состоятся на улице. Для учеников 1-4 классов возможно проведение классных часов исключительно в рамках одного класса. «Деда Мороза в нынешнем году лучше встречать в Zoom», — советует глав Управления образования Даугавпилса.

Как и в прошлые годы, педагоги и технические работники школ получат к Рождеству и Новому году небольшие денежные подарки.

«Мы решаем также проблему обеспечения школ компьютерами. От государства мы уже получили 236 компьютеров, они распределены по учебным заведениям. Дальше — слово за школами. Пусть решают, кому в “ковидных” условиях техника нужна в первую очередь — ученикам, родителям или учителям. Уже ждем — исключительно для учителей — 942 портативных компьютера от самоуправления, на этот проект дума взяла кредит. И еще одна хорошая новость — тепловизоры наконец-то готовят к установке. В некоторых школах возникли технические проблемы, но они будут решены в ближайшее время. В начале следующего года во всех школах термокамеры будут установлены», — заключила М. Исупова.

О решении городских властей установить на входе в 18 школ Даугавпилса дистанционные измерители температуры тела (для выявления возможных больных) Rus.Lsm.lv писал еще в середине августа. Тогда предполагалось, что устройства заработают уже в октябре.

LSM