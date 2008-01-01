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Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.

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Новости Общество | 16 декабря 2020 | 19:37

На «белое» Рождество могут надеяться Видземе и Латгале

Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии будет тепло, свидетельствуют прогнозы.

Ожидается много осадков — в основном дождь, но в отдельных районах, особенно на востоке страны, их сменит мокрый снег.

Температура воздуха до Рождества и ночами, и днем составит в основном 0... +5 градусов, в некоторые дни в Курземе — до +7 градусов. Отдельными ночами на востоке страны похолодает до -1... -2 градусов.

Тонкий снежный покров ненадолго образуется в Видземе и Латгале, поэтому есть небольшая возможность, что там Рождество будет «белым». В остальных районах страны снега на праздники не ожидается.

Долгосрочные прогнозы допускают вероятность того, что после Рождества станет холоднее.

LSM

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