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Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 декабря 2020 | 19:37
На «белое» Рождество могут надеяться Видземе и Латгале
В ближайшие дни в Латвии будет тепло, свидетельствуют прогнозы.
Ожидается много осадков — в основном дождь, но в отдельных районах, особенно на востоке страны, их сменит мокрый снег.
Температура воздуха до Рождества и ночами, и днем составит в основном 0... +5 градусов, в некоторые дни в Курземе — до +7 градусов. Отдельными ночами на востоке страны похолодает до -1... -2 градусов.
Тонкий снежный покров ненадолго образуется в Видземе и Латгале, поэтому есть небольшая возможность, что там Рождество будет «белым». В остальных районах страны снега на праздники не ожидается.
Долгосрочные прогнозы допускают вероятность того, что после Рождества станет холоднее.
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