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Новости Общество | 16 декабря 2020 | 12:22

В Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров пройдет служебное расследование в связи со вспышкой Covid-19

15 декабря председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов созвал заседание комиссии по гражданской обороне территории Даугавпилсского сотрудничества, на котором была проанализирована ситуация в Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров и обдуманы дальнейшие действия.

Были заслушаны сообщения эпидемиологов и руководства Даугавпилсской региональной больницы. Массовое тестирование в пансионате было проведено после того, как там был диагностирован случай коронавируса. Среди заболевших числятся как сотрудники, так и клиенты центра. И.о. руководителя центра Галина Липовская сообщила, что 46 сотрудников имеют листок нетрудоспособности, у 35 сотрудников тест положительный. В настоящее время среди клиентов насчитывается 57 положительных тестов, но результаты анализов продолжают поступать, поэтому пациентов может быть больше. Больные клиенты изолированы, в центре разработана программа действий с учетом всех рекомендаций. Специалисты SPKC отслеживают ситуацию в этом социальном учреждении.

Больше всего заболевших - среди сотрудников пищеблока, поэтому сейчас становится актуальной проблема питания. Специалистам самоуправления дана задача оценить варианты решения этой проблемы. В свою очередь работники пансионата внимательно следят за состоянием здоровья клиентов, и в случае необходимости сразу обращаются к семейным врачам, работающих с клиентами центра. Даугавпилсская региональная больница готова помочь как консультациями, так и амбулаторными обследованиями, если клиенты центра будут в этом нуждаться.

Ситуация в учреждении находится под пристальным наблюдением. Председатель Даугавпилсской думы Игорь Прелатов поручил подготовить указ о служебном расследовании в связи со сложившейся ситуацией.

Daugavpils
 

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