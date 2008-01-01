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Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае - довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?
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Новости Общество | 16 декабря 2020 | 12:22
В Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров пройдет служебное расследование в связи со вспышкой Covid-19
15 декабря председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов созвал заседание комиссии по гражданской обороне территории Даугавпилсского сотрудничества, на котором была проанализирована ситуация в Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров и обдуманы дальнейшие действия.
Были заслушаны сообщения эпидемиологов и руководства Даугавпилсской региональной больницы. Массовое тестирование в пансионате было проведено после того, как там был диагностирован случай коронавируса. Среди заболевших числятся как сотрудники, так и клиенты центра. И.о. руководителя центра Галина Липовская сообщила, что 46 сотрудников имеют листок нетрудоспособности, у 35 сотрудников тест положительный. В настоящее время среди клиентов насчитывается 57 положительных тестов, но результаты анализов продолжают поступать, поэтому пациентов может быть больше. Больные клиенты изолированы, в центре разработана программа действий с учетом всех рекомендаций. Специалисты SPKC отслеживают ситуацию в этом социальном учреждении.
Больше всего заболевших - среди сотрудников пищеблока, поэтому сейчас становится актуальной проблема питания. Специалистам самоуправления дана задача оценить варианты решения этой проблемы. В свою очередь работники пансионата внимательно следят за состоянием здоровья клиентов, и в случае необходимости сразу обращаются к семейным врачам, работающих с клиентами центра. Даугавпилсская региональная больница готова помочь как консультациями, так и амбулаторными обследованиями, если клиенты центра будут в этом нуждаться.
Ситуация в учреждении находится под пристальным наблюдением. Председатель Даугавпилсской думы Игорь Прелатов поручил подготовить указ о служебном расследовании в связи со сложившейся ситуацией.
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