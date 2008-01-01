Издан календарь с видами Даугавпилса

Новости Общество | 16 декабря 2020 | 12:20

В Даугавпилсе вышел календарь на 2021 год. Красочный календарь с видами города издан Даугавпилсской городской думой. Автор фотографий известный в Даугавпилсе и Латвии фотограф, Джейна Саулите. Доступны два вида календарей – настенный и меньшего размера настольный.

Календари будут использованы Даугавпилсской городской думой для презентационных целей, но, начиная с завтрашнего дня, 16 декабря, их также можно приобрести в Даугавпилсском туристическом информационном центре (ул. Ригас, 22а). Центр открыт каждый день с 10:00 до 18:00. Цена большого настенного календаря составляет 3,80 EUR, настольного - 2,30 EUR. В туристическом информационном центре можно получить бесплатную информацию о туристических объектах Даугавпилса и Даугавпилсского края; карты, путеводители, брошюры, информативные материалы о туристических направлениях Латвии и соседних стран. В центре можно заказать обзорные экскурсии по Даугавпилсу, экскурсии по Даугавпилсской крепости и в Музее шмаковки, тематические экскурсии, узнать о мероприятиях, а также приобрести сувениры.

В ближайшее время календари также поступят в продажу в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости (ул. Николая, 5) и Музее шмаковки (ул. Ригас, 22а). Центр культуры и информации открыт для посетителей каждый день с 9:30 до 18:00, в свою очередь, Музей шмаковки работает с 11:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника.

Информируем, что продажа сувениров не осуществляется по субботам и воскресеньям из-за ограничений, связанных с «Covid-19».

Информация:

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel

Daugavpils

