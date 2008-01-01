В государственных лесах латвийцы могут срубить одну елочку

Новости Общество | 15 декабря 2020 | 19:09

D-fakti.lv D-fakti.lv

Государственное предприятие Latvijas valsts meži (LVM) сообщает: и в этом году латвийцы могут срубить лесу одну елочку. Однако, прежде чем отправиться на поиски деревца, следует убедиться, что лес обслуживает LVM, территория не является заповедником и другие правила.

Леса, которые обслуживает LVM, отмечены табличкой желтого цвета с логотипом предприятия. Помимо этого, проверить принадлежность леса можно на сайте LVM.

Нельзя рубить елочку в молодом лесу, смешанном лесу, например, если елка растет под березой, то нужно пройти мимо. Запрещена вырубка на территории природного парка и особо охраняемых территориях (они отмечены зелеными табличками с дубовым листом). LVM подготовило специальный буклет, с подробной инструкцией.

Можно срубить елку высотой не более трех метрjd, а диаметр ствола не должен превышать 12 сантиметров. Рубить нужно под корень — если оставить ствол, об него могут пораниться дикие животные.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что в лесах, которые обслуживает рижское муниципальное предприятие Rīgas meži, рубить елки запрещено — их очень мало, доля не превышает 10%. И это, в основном, посаженные вручную деревья.

LSM