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Новости Общество | 15 декабря 2020 | 19:07
Covid-19 в Даугавпилсе: один клиент пансионата заразил около 70 человек
После одного случая заболевания Covid-19 в Даугавпилсском территориальном центре социальных услуг для пенсионеров выявлено еще как минимум 70 заболевших, и результаты тестов всех клиентов и персонала еще не известны, сообщила агентству LETA председатель комитета Даугавпилсской думы по социальным вопросам Елена Солдатенок.
Она сказала, что тестирование клиентов и сотрудников пансионата началось после того, как Covid-19 был обнаружен у клиента, который уже умер. Тест был нужен ему, чтобы пройти еще один курс химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием. Положительный ответ пришел через три дня, и в это время клиент контактировал с другими клиентами пансионата и с сотрудниками.
По словам Солдатенок, в пансионате уже несколько месяцев соблюдаются строгие меры безопасности, посетителей не допускают. Она признала, что один из сотрудников мог занести инфекцию в учреждение.
Более 50 зараженных Covid-19 являются клиентами центра, остальные — сотрудники. Всего в пансионате около 270 клиентов, более половины из них лежачие. Количество сотрудников составляет более 200.
В воскресенье в Даугавпилсе выявлено 12 новых случаев Covid-19, а общее количество случаев за 14 дней достигло 1147.
Rus.lsm.lv уже сообщал, что на прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, число тестов на Covid-19 увеличилось на 11,8%, новых случаев — на 0,6%, а госпитализаций стало почти на 35% больше.
Касательно источников заражения, на прошлой неделе его удалось выяснить в 52% случаев. Из них 31% заразились дома, на втором месте — медицинский учреждения, третье место занимают центры социальной опеки (17%), рабочие места (14%), образовательные учреждения (5%) и др.
Наиболее высокий уровень заболеваемости в Екабпилсе, Елгаве и Даугавпилсе.
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