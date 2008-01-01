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Новости Общество | 15 декабря 2020 | 17:03

В связи с ситуацией в Даугавпилсском пансионате созывается заседание комиссии ГО

Проводя тестирование на COVID-19 в Даугавпилсском территориальный центре социального обслуживания пенсионеров, было выявлено 70 позитивных случаев как среди работников, так и клиентов.

Председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов отмечает, что сложившееся ситуация очень неоднозначна. Ни в коем случае нельзя было допустить умалчивания фактов, а руководителю заведения нужно было оперативно реагировать и организовать все необходимые меры безопасности, сразу же информируя всех ответственных должностных лиц. В ведении руководства пансионата находится большое число людей - это как работники, так и клиенты из группы повышенного риска. В учреждении будет проведена проверка, после которой должностные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

15 декабря состоится заседание комиссии по гражданской обороне, на котором будет оценена и проанализирована ситуация в учреждении, кто несет ответственность за вспышку COVID-19 и как действовать в сложившейся ситуации.

Daugavpils
 

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