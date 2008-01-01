15 декабря
Именины:
Йоханна, Ханна, Яна / Андрей, Афанасий, Иван
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Вы спорщик? Если да, то это - ваш день. Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.
Источник: ignio.com
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2162 ()
|GBP
|0.907 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.7888 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}
2. Ведутся работы по реконструкции трамвайной линии №3
3. В Даугавпилсе хотят увековечить память бывшего мэра {1}
4. Даугавпилс украсился к праздникам {2}
5. Таможенники нашли в тайниках более 145 000 сигарет
6. Ледяной дождь и снегопады — прогноз погоды на неделю
7. Из поезда на ходу сбрасывали канистры с топливом
8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
9. Награждены победители программы грантов «Импульс 2020»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 декабря 2020 | 17:03
В связи с ситуацией в Даугавпилсском пансионате созывается заседание комиссии ГО
Проводя тестирование на COVID-19 в Даугавпилсском территориальный центре социального обслуживания пенсионеров, было выявлено 70 позитивных случаев как среди работников, так и клиентов.
Председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов отмечает, что сложившееся ситуация очень неоднозначна. Ни в коем случае нельзя было допустить умалчивания фактов, а руководителю заведения нужно было оперативно реагировать и организовать все необходимые меры безопасности, сразу же информируя всех ответственных должностных лиц. В ведении руководства пансионата находится большое число людей - это как работники, так и клиенты из группы повышенного риска. В учреждении будет проведена проверка, после которой должностные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
15 декабря состоится заседание комиссии по гражданской обороне, на котором будет оценена и проанализирована ситуация в учреждении, кто несет ответственность за вспышку COVID-19 и как действовать в сложившейся ситуации.
Добавить комментарий