Даугавпилс намерен выдвинуть свои объекты на конкурс «Лучшая стройка года 2020»

Новости Общество | 15 декабря 2020 | 17:00

Уже более двадцати лет в Латвии существует престижный конкурс «Лучшая стройка года в Латвии», в котором участвуют выдающиеся примеры частного и общественного строительства, а также лучшие проекты по реставрации, инженерным строениям, ландшафту и другим номинациям. В этом году, при позитивном решении о сдаче в эксплуатацию от Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB), в этом конкурсе примет участие и Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства «Saules skola».

Сдача нового корпуса школы Саулес в эксплуатацию может состоятся уже на следующей неделе – BVKB проинспектирует как основной корпус, завершенный уже время назад, так и самую новую часть, возведенную на месте бывшего дома творчества «Дайльраде». Данная проверка могла состояться и раньше, однако была отложена ввиду технических проблем с единой электронной системой сферы строительства. По оценкам Строительного управления Даугавпилса, новый корпус школы является самым современным общественным зданием в городе, а его проектная сложность сопоставима с такими объектами как Олимпийский центр, Психоневрологическая больница и Арт-центр им. Марка Ротко.

Уникальность строения школы Саулес заключается как в ее наружной части, которая гармонично вписывается в пейзаж набережной Даугавы, так и внутренних помещений, которые приспособлены для нужд обучения в самых разных направлениях искусства.

Наряду со школой дизайна и искусства, но уже в других номинациях, от Даугавпилса на награду «Лучшая стройка года» планируется выдвинуть также путепровод улицы Смилтенес, а также променад на улице Бругю и променад озера Большие Стропы. Прием заявок должен завершиться до 25 января 2021 года, а результаты конкурса будут объявлены в начале марта. Обширная информация о всех номинантах и финале конкурса будет доступна на портале www.buvniekupadome.lv.

Конкурс «Лучшая стройка года в Латвии» организуется Латвийской ассоциацией строителей, Союзом строительных инженеров, строительными организациями, ГАО «Valsts nekustamie īpašumi», BVKB и рядом других инстанцией проходит уже в 23 раз. Главная цель данного конкурса заключается в повышении качества процесса строительства за счет популяризации лучших объектов и примеров передовой практики в Латвии и за рубежом, поддержки профессионального роста и качества работы, поощрения и мотивации профессионалов отрасли.

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