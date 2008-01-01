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Новости Общество | 15 декабря 2020 | 16:58
В Даугавпилсском приюте для животных проживает более 100 собак и кошек
В холодные зимние месяцы тепло и забота нужны не только людям, но и нашим четвероногим друзьям. О тех, к кому судьба была сурова и оставила без крова, заботятся сотрудники Даугавпилсского приюта для животных: на данный момент на их попечении находятся около 70 кошек (летом их было около 150) и почти 30 собак.
У каждого животного своя судьба: у одного никогда не было крыши над головой и любящего хозяина, у другого когда-то был свой, самый лучший человек на свете, но он скончался, кого-то предали, равнодушно выбросив на улицу. В приюте обо всех хвостатых хорошо заботятся, лечат, кормят, и, если повезет, находят новых хозяев. Проще всего с малышами: на данный момент «ясли» приюта пустуют, все котята и щенки пристроены.
К сожалению, бывает и так, что после «усыновления» животное возвращают или ему очень трудно найти новый дом, потому что предыдущий опыт оставил глубокие шрамы в характере и поведении, и только очень понимающий и опытный человек может с этим справиться. Некоторые собаки и кошки живут здесь годами. Однако, тут ни на ком не ставят крест и до последнего борются за положительный исход.
Самоуправление финансирует содержание, питание и лечение животных, но эти средства ограничены. Любой неравнодушный человек может помочь приюту поддержать и спасти как можно больше четвероногих. Сотрудники приюта с радостью рассказывают, что в нашем городе таких людей не мало. Здесь всегда пригодятся сухой корм, консервы, а также другие продукты для собак и кошек, наполнитель для кошачьих туалетов и инвентарь: игрушки, точилки для когтей, миски и т. д. В зимний период всегда очень нужны материалы, которые можно использовать для утепления вольеров (они должны быть натуральными: шерстяные, хлопчатые, льняные одеяла, пледы, полотенца, постельное белье, но не капроновые, шелковые и т.п.).
Познакомиться с жизнью и обитателями Даугавпилсского приюта для животных можно на сайте www.labsdraugs.lv. И помните: как бы хорошо сотрудники приюта ни заботились о животных, лучший подарок для четвероногого – это безопасный дом и любящий хозяин.
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