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Новости Общество | 15 декабря 2020 | 16:55

Социальная служба выдает новогодние подарки для детей

С прошлой недели Даугавпилсская Социальная служба начала традиционную выдачу новогодних подарков для детей с инвалидностью, ребят из малоимущих и малообеспеченных семей (до 14 лет включительно), а также детей, которым решением сиротского суда назначен уход вне семьи. Получить сладкие наборы можно в дневном центре “Saskarsme” по ул.Лиепаяс, 4, причем получить подарки можно будет и в начале следующего года.

Всего Социальная служба заготовила более 1200 подарочных наборов, получить которые, в зависимости от статуса семьи, можно при наличии соответствующего документа: удостоверения личности, справки о статусе малоимущих/малообеспеченных лиц, удостоверения об инвалидности ребенка или решения сиротского суда для опекунов. Приемные семьи могут получать подарки в секторе для семей с детьми на ул. K. Валдемара 13 (1-й этаж), предварительно записавшись по телефону 28454732.

Выдача подарков проводится в конкретные дни с 8:00 до 16:00 исходя из графика работы заведений: 15, 16, 17 декабря, 21, 22 декабря и 28, 29 декабря.

Социальная служба напоминает, что прием клиентов в центрах обслуживания продолжается по предварительной записи по телефонам 654 49907, 654 49908 или 22814696 (BITE). В настоящий момент активно проходит оформление льготных проездных на 2021 год для многодетных семей - поддержка на проезд в общественном транспорте полагается двум членам многодетной семьи (в трамвае и автобусе). Подробнее об этом можно узнать на портале Социальной службы www.socd.lv.

Daugavpils
 

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