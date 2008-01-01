На этой неделе ожидается переменчивая погода с дождем и снегом

Новости Латвия | 14 декабря 2020 | 19:03

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На этой неделе температура воздуха в Латвии будет в основном выше нуля, временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает агентство LETA со ссылкой на синоптиков.

До среды по утрам местами возможен небольшой мороз, в Курземе температура воздуха в среду повысится до +7 градусов. Во второй половине недели температура воздуха в большинстве регионов страны составит -2..+7 градусов.

По прогнозам синоптиков, более холодной и снежной погоды можно ждать после Рождества.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что ноябрь этого года стал самым теплым в истории наблюдений. До этого самым теплым был ноябрь 1928 года, когда средняя температура достигла 5,3 градуса.

Delfi