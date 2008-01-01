14 декабря
Именины:
Аусеклис, Гайсма / Антон, Дмитрий, Наум
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня у вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувства реальности и не спешите затевать сражения с призрачными чудовищами.
Источник: ignio.com
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- .. 2 м/с
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2127 ()
|GBP
|0.9229 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.7373 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {7}
2. Таможенники нашли в тайниках более 145 000 сигарет
3. Из поезда на ходу сбрасывали канистры с топливом
4. В Даугавпилсе хотят увековечить память бывшего мэра {1}
5. Ледяной дождь и снегопады — прогноз погоды на неделю
6. Даугавпилс нарядился в праздничные одежды
7. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
8. Награждены победители программы грантов «Импульс 2020»
9. Даугавпилс украсился к праздникам {2}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 декабря 2020 | 19:03
На этой неделе ожидается переменчивая погода с дождем и снегом
На этой неделе температура воздуха в Латвии будет в основном выше нуля, временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает агентство LETA со ссылкой на синоптиков.
До среды по утрам местами возможен небольшой мороз, в Курземе температура воздуха в среду повысится до +7 градусов. Во второй половине недели температура воздуха в большинстве регионов страны составит -2..+7 градусов.
По прогнозам синоптиков, более холодной и снежной погоды можно ждать после Рождества.
Rus.lsm.lv уже сообщал, что ноябрь этого года стал самым теплым в истории наблюдений. До этого самым теплым был ноябрь 1928 года, когда средняя температура достигла 5,3 градуса.
Добавить комментарий