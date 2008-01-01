Шансы на снежное Рождество в этом году невелики

Новости Латвия | 13 декабря 2020 | 17:46

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Устойчивого мороза и снега на Рождество в Латвии не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.

Перед праздниками и, скорее всего, во время рождественских праздников на погодные условия будут влиять атлантические циклоны, ожидаемые в северо-западной Европе, и антициклон, ожидаемый в России или большей части восточной и южной Европы.

В результате преобладающий воздушный поток будет с запада или юга, что обеспечит относительно теплую и влажную погоду. Более холодная погода возможна, если влияние антициклона усилится и придут морозы с востока или юго-востока.

В восточной части Латвии шансы на снежное Рождество немного выше, чем в других районах страны, возможен и мороз без снега.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System как перед праздниками, так и непосредственно на Рождество температура воздуха в Латвии преимущественно составит -1..+4 градуса, в Курземе - до +7 градусов. Временами будут осадки, главным образом - небольшой дождь. На дорогах образуется обледенение, особенно в Видземе и Латгале, временами ожидается туман.

Delfi