В понедельник во многих районах ожидается небольшой снег

Новости Латвия | 13 декабря 2020 | 17:44

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода, только местами в Курземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Как ночью, так и днем во многих районах ожидается небольшой снег и скользкие дороги.

Ветер будет слабым, возможно безветрие.

Температура воздуха ночью составит 0..-4 градуса, а днем - около нуля.

В Риге небо будет затянуто тучами, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха в столице составит примерно ноль градусов.

DELFI