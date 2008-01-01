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Сегодня у вас может выйти спор с Матерью-природой. Берегитесь солнца, оно будет к вам неласково.
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Новости Латвия | 13 декабря 2020 | 17:44
В понедельник во многих районах ожидается небольшой снег
В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода, только местами в Курземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Как ночью, так и днем во многих районах ожидается небольшой снег и скользкие дороги.
Ветер будет слабым, возможно безветрие.
Температура воздуха ночью составит 0..-4 градуса, а днем - около нуля.
В Риге небо будет затянуто тучами, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха в столице составит примерно ноль градусов.
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