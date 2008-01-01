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Новости Латвия | 13 декабря 2020 | 17:44

В понедельник во многих районах ожидается небольшой снег

Пресс-фото

В понедельник в Латвии сохранится пасмурная погода, только местами в Курземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Как ночью, так и днем во многих районах ожидается небольшой снег и скользкие дороги.

Ветер будет слабым, возможно безветрие.

Температура воздуха ночью составит 0..-4 градуса, а днем - около нуля.

В Риге небо будет затянуто тучами, временами ожидается небольшой снег. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха в столице составит примерно ноль градусов.

DELFI

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