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Новости Культура | 13 декабря 2020 | 17:15
Под знаком женских чар: новая книга в Даугавпилсе
Поистине сказочным завершением нынешнего очень непростого года стал выход поэтического сборника «Русские сказки: женские чары». Автор — Галина Иванова, руководитель проектов даугавпилсского Центра русской культуры, и это ее третья книга.
Первая — детские стихи «Компьютерные каникулы» — вышла в свет в 2018 году, вторая — книга-альбом «Русский дом — гордость Даугавпилса» — в 2019-м; об обеих Rus.Lsm.lv рассказывал.
«Я еще в школе начала писать стихи. Разные, в том числе и патриотические. В конкурсах участвовала, грамоты получала. В институте тоже писала, однокурсникам нравилось, преподавателям я не показывала. Позже радовала коллег, друзей, знакомых стихотворными поздравлениями. В большое поэтическое пространство впервые вышла в 2014 году — опубликовала несколько своих стихотворений в ежегодном даугавпилсском альманахе Dzejas dienas. Были потом публикации в сборнике «Вехи времени», в рижских «Письменах» — я этим очень горжусь, там редактор Юрий Касянич осуществляет очень серьезный отбор», — рассказала Rus.Lsm.lv Галина.
В новом сборнике 25 текстов, написанных от первого лица. Каждое стихотворение — исповедь героини, а каждая героиня — персонах из русских сказок. Есть очень известные: Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Снегурочка, Хозяйка медной горы и т. д. Есть и куда менее «раскрученные», к примеру, Арысь-поле.
«Если вы думаете, что вас ждет стихотворный пересказ известных с детства сказок, то спешу вас заверить: всё будет по-другому. Во-первых, книга предназначена для взрослых читателей. Во-вторых, каждая история — это не предусмотренное фольклором мнение героини о жизни. В-третьих, это очень увлекательно чтение. Внимание читателей пленяют оригинальные сюжетные повороты, живая и выразительная речь, яркие образы, созданные с юмором и легкой иронией. Когда я как редактор впервые читала эти истории, то поймала себя на мысли, что это не совсем сказки. Если перенести истории девушек в наше время, убрать древнерусский антураж и особенные имена, то … получатся весьма современные рассказы», — считает Жанна Романовская, редактор сборника, руководитель Latgales Media centrs, издавшего книгу.
«Поясняя название, скажу, что чары — прекрасное русское слово. Это не только способность к волшебству, но и та особая сила, которой природа наделила женщин в противовес мужским мускулам. И этой силой обладают героини русских сказок. Они очаровательны, несмотря на возраст или статус — царевна или лесная девушка, даже в облике лягушки или зайца они привлекательны. Каждая из них — частица моей души», — добавила автор стихов.
Конечно, планировалась яркая презентация сборника, но всё отменилось. «Мне советовали онлайн-презентацию, но — это категорически не моё. Для меня важен живой читательский отклик. Некоторые стихи из этой книжки я раньше читала вживую. Хорошо помню, как однажды после «Снегурочки» ко мне подошла женщина и со слезами на глазах сказала — это ведь про меня. А начало там такое:
В моей избушке ледяной
Не шелохнется колокольчик.
Мне так привычно быть одной –
Свободно днем, спокойно ночью.
Так что я подожду лучших времен и тогда, надеюсь, презентую сборник», — подчеркнула Г. Иванова.
Тираж сборника — 100 экземпляров. Каждое стихотворение иллюстрировано художницей Алёной Кондратович. Книга издана при финансовой поддержке Фонда общественных организаций Даугавпилсской городской думы. Все права на распространение принадлежат общественной организации Latgales Media centrs.
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