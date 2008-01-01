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Новости Происшествия | 13 декабря 2020 | 17:04

Опасные вещества из сгоревшего магазина Depo загрязнили реку Резекне

LSM

В результате пожара в резекненском магазине стройматериалов Depo и работ по его тушению загрязненные пока не установленными химвеществами воды попали в канализацию и оттуда — в реку Резекне, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

«Государственную службу окружающей среды больше всего в этом случае интересует, что после этого происшествия будет с эмиссиями. Задымление и плохой вохдух резекненцы ощущали. Нас беспокоит проникновение вод от тушения в ливневую канализацию, впадающую в реку Резекне», — сказала в субботу завотделом контроля Резекненского регионального управления Госслужбы окружающей среды Рита Эйдука.

Служба окружающей среды обследовала территорию пострадавшего от огня магазина и реку, установила заградительные боны, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распространению загрязнения. Взяты образцы для проверки.

В субботу в течение дня продолжались работы по ликвидации пожара (который вспыхнул глубокой ночью, и локализовать его удалось только поздним утром). Представители Depo активно помогали сотрудникам ГПСС и Госполиции, попутно стараясь спасти и вывезти сохранившиеся товары, сообщает Latvijas radio.

Глава департамента охраны труда Depo Артур Путралис рассказал Latvijas radio, что коллектив сгоревшего магазина — это 93 сотрудника, и руководство сейчас работает над тем, чтобы общими силами справиться с ситуацией:

«Наш приоритет сейчас — это работники и поддержка и спасательной службе, и полиции, чтобы по возможности быстрее ликвидировать это происшествие и чтобы как можно скорее полиция разобралась в обстоятельствах случившегося.

Имущество Depo застраховано, но учитывая ход расследования, мы шире это сейчас не можем комментировать, но обязательно соответствующую информацию передадим страховщикам».

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, резекненский магазин стройматериалов и товаров для дома Depo выгорел целиком, пламя охватило все 13,5 тыс. кв.м. Люди при происшествии не пострадали.

LSM

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