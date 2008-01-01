В Резекне полностью выгорел магазин стройматериалов Depo

Новости Происшествия | 12 декабря 2020 | 16:59

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В ночь на 12 декабря загорелся магазин материалов для дома и строительства Depo в Резекне, сообщает LETA. Пламя охватило всю площадь внутри здания — 13 500 кв.м.

Как проинформировали журналистов представители торговой сети SIA Depo DIY, люди в происшествии не пострадали.

Государственная пожарно-спасательная служба известила, что получила вызов на улицу Стацияс глубокой ночью, в 2:43. Здание горело открытым пламенем, обрушилась часть стен.

Но хотя люди не пострадали, находившиеся в зооотделе животные, вероятнее всего, сгорели заживо. Представители администрации магазина пока этого не подтвердили Latvijas radio, которое пытается с ними связаться. В ГПСС Latvijas radio подтвердили, что стены магазина частично обрушились. Есть риск обрушения всего здания.

Эвакуированным жильцам соседних домов разрешили вернуться в квартиры, но несколько опрошенных Latvijas Radio резекненцев признали, что пока опасаются идти домой. В здании Depo горят краски, лаки и другие химические вещества, поэтому ГПСС призвала население привокзального района держать окна и двери закрытыми.

На месте происшествия силами сотрудников ГПСС продолжаются работы по тушению пожара. Локализовать возгорание удалось после десяти часов утра.

LSM