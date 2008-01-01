Завершен ремонт здания Даугавпилсской Стропской основной школы-центра развития на улице Михоэлса

Новости Общество | 11 декабря 2020 | 18:55

10 декабря в дошкольном учебном учреждении Даугавпилсской Стропской основной школы-центра развития по ул. Михоэлса, 4, в которой завершился проект по повышению энергоэффективности, состоялось обследование объекта представителями Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB).

Инспекторы осмотрели все строения снаружи и изнутри, дав свои комментарии по тем необходимым деталям, которые необходимо устранить в ближайшее время. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца этого года.

В рамках проекта энергоэффективности, реализованного при софинансировании фонда ERAF, был утеплен фасад, цокольный этаж, крыша, заменены окна и двери, система вентиляции, и реконструирована система теплоснабжения. Проведен внутренний ремонт помещений, благоустроена территория, и обеспечено удобное передвижение детей с особыми потребностями (в рамках проверки BVKB, особое внимание было уделено именно безопасности воспитанников). Общая стоимость проекта составила 1,05 млн. евро.

До недавнего времени детский сад функционировал параллельно со строительными работами, которые оставалось доделать вне помещений. Однако введенный карантин заставил воспитателей и детей остаться дома. Теперь, по завершению необходимого срока, 54 ребенка смогут вернуться в уютные помещения. Приятным является и тот факт, что благодаря проекту преобразилось здание, в котором в конце 19-го века родился выдающийся актёр театра с мировым именем - Соломон Михоэлс.

Daugavpils

