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Новости Культура | 11 декабря 2020 | 18:53
Учреждения культуры открыты для ответственных посетителей
Хотя проведение культурных мероприятий во время чрезвычайной ситуации ограничено, некоторые учреждения, соблюдая строгие меры безопасности, продолжают или возобновляют свою работу. В настоящее время в Даугавпилсе можно посетить Краеведческий и художественный музей, Центр гончарного искусства, Латгальскую центральную библиотеку и ее филиалы, а в субботу, 12 декабря, снова откроет двери Арт-центр им. Марка Ротко.
В ЛЦБ и ее филиалах в разных микрорайонах города даугавпилчане с удовольствием берут книги и другие печатные издания для чтения дома. Представители библиотеки отмечают, что наиболее востребованными традиционно являются любовные романы и детективы, интерес вызывает также исторические и биографические художественные произведения, мемуары выдающихся личностей, молодежь отдает предпочтение произведениям в жанре приключения, фэнтези и фантастики. В отраслевой литературе спрос в библиотеках варьируется – в одной библиотеке более популярны рукоделия и кулинария, в другой – психология, воспитание детей и медицина. По мере приближения праздников, все больше внимания уделяется книгам о Рождестве и Новом годе. Выбор книг действительно широк: в конце ноября на полки Латгальской центральной библиотеки и ее филиалов поступило 1019 новых печатных изданий на латышском, русском и английском языках, новинки также ожидаются и в декабре. Во многих мероприятиях библиотеки можно участвовать в цифровой среде.
Начиная с субботы, 12 декабря, прием ответственных посетителей возобновит Даугавпилсский Арт-центр имени Марка Ротко. Здесь можно будет осмотреть постоянную экспозицию «Марк Ротко. Жизнь и искусство», а также семь сменных экспозиций, в которых представлены работы местных и зарубежных художников: Эгле Эйниките-Наркявичене (Литва) «ONE SIZE», Иева Юрьяне «КОНЕЦ&НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ», выставка японской графики «ЯПОНСКИЕ ИСТОРИИ», «ЭЛЕМЕНТЫ» Каспара Гейдука, «СИЛА ПУСТОТЫ» Элги Гринвалде, Силиан Ма (Китай) «КОЛЕБАНИЯ ОТ БЕСПОРЯДКА К ПОРЯДКУ», Иева Царука «ЧЕРНО-БЕЛЫЙ». Всех посетителей просят правильно использовать маски, соблюдать дистанцию от других посетителей, а также воздерживаться от посещения центра при наличии признаков заболевания верхних дыхательных путей.
В начале декабря после перерыва возобновил работу Даугавпилсский краеведческий и художественный музей и Даугавпилсский Центр гончарного искусства. В настоящее время они открыты для индивидуальных посетителей. В Центре гончарного искусства представлена выставка керамики «10x4», посвященная 40-летию студии народного прикладного искусства «Латгале» и 10-летию центра.
В музее также можно посмотреть несколько интересных и оригинальных выставок искусства и истории: необычное сочетание предметов из стекла и кожи «Такие разные/ВМЕСТЕ», впервые в Латгалии представлена выставка «Творческий тандем: Роман Сута и Александра Бельцова» из коллекции Национального художественного музея. Не остались без внимания и художники Даугавпилса – в рамках празднования 75-летия Леонида Баулина в музее представлена ретроспективная выставка работ художника «ГЕНЕЗИС».
Наибольшей популярностью у посетителей пользуется интерьерная выставка «В квартире советских времен». Многие посетители приходят посмотреть именно эту выставку, чтобы вспомнить и почувствовать настроение 60-70-х годов прошлого века. Люди также звонят и предлагают музею свои вещи советских времен.
Сотрудники музея отмечают, что большинство посетителей в последнее время выбирают времяпровождение на свежем воздухе, поэтому посещают не музей, а его дворик, где можно увидеть Рождественскую инсталляцию «Музейная белая сказка», продолжающую сказочный мотив, который в этом году доминирует в праздничных украшениях города.
В Даугавпилсском Центре гончарного искусства также чувствуется атмосфера Рождества, так как гончары постарались и создали красивое праздничное оформление, которое может стать отличным местом для праздничной фотографии.
Покидая дом, жителей призывают соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы ничто не омрачало праздники.
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