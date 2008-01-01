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Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.
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Новости Общество | 11 декабря 2020 | 18:51
Объявлена чрезвычайная ситуация в медицине – как это отразится на работе городских медучреждений
10 декабря Государственная оперативная медицинская комиссия приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию в сфере медицины. Это связано с ростом числа пациентов с Covid-19. На практике этот шаг нацелен на более свободную организацию больших и малых медучреждений. В случае Даугавпилса этот никак не отразится на оказании медицинских услуг.
Чрезвычайная ситуация позволит руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов с коронавирусом. Это касается как перераспределения больных по больницам, так и графика работы персонала, что особенно актуально в преддверии зимних праздников.
По состоянию на 11 декабря в Даугавпилсской региональной больнице на лечении находятся 75 человек с Covid-19 (48 жителей Даугавпилса), средний возраст которых составляет 69 лет. Работу по причине заболевания или самоизоляции не могут выполнять 142 сотрудника больницы и поликлиники, хотя сейчас возвращаются многие из тех, кто находился в карантине. Все поступающие пациенты, равно как и персонал, проходят тесты на коронавирус прямо в ДРБ, получая оперативные результаты уже на следующий день.
В стоматологической поликлинике, где введен особо строгий контроль ввиду тесного контакта с пациентами, услуги также предоставляются в полном объеме. Ситуация описывается более благоприятной чем та, которая наблюдалось весной, когда принимались лишь люди с острыми болями – то есть лечение не откладывается. Дезинфекторы установлены на всех этажах, а на первом этаже есть бесконтактный распылитель. Помимо ультрафиолетовых ламп в кабинетах, закуплены и установлены 5 бактерицидных ламп для общих помещений.
Объявленная ЧС в медицине пока никак не отражается на работе Даугавпилсского медицинского центра здоровья детей, оказывающего услуги в полном объеме по предварительной записи. Соблюдаются все меры безопасности, а те взрослые, которые пользуются здесь услугами семейных врачей, по-прежнему могут делать это без ограничений в специально отведенные часы.
Руководители и специалисты всех медицинских учреждений отмечают – жителям стоит вести себя особенно сознательно в ближайшие праздники, так как необдуманные контакты на Рождество и Новый год могут привести к еще большему увеличению числа больных с Covid-19.
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