Жителей призывают не выходить на тонкий лед

Новости Общество | 10 декабря 2020 | 15:30

С наступлением холодов водоемы постепенно начинают покрываться льдом. Однако, он еще слишком тонкий и не выдерживает человеческого веса.

Тем не менее, несмотря на очевидную опасность, некоторые уже искушают судьбу: 8 декабря ГПСС получила первый в этом сезоне вызов на один из водоемов Латгалии, где человек провалился под лед. Его удалось спасти, но печальная статистика показывает, что этот случай будет далеко не единственным: ежегодно спасатели вытаскивают из воды несколько десятков смельчаков, провалившихся под лед. Чтобы предостеречь жителей от необдуманных поступков, 9 декабря Даугавпилсская городская дума издала распоряжение, согласно которому временно запрещено выходить на лед, покрывающий водоемы на административной территории города.

Прошлая зима была настолько теплой, что лед был очень тонким и образовался не на всех водоемах. Это заставило любителей подледного лова истосковаться по любимому занятию. Однако их призывают не торопиться и соблюдать несколько правил в течение всего сезона: не находиться на льду одному, сообщать близким о своем местонахождении и быть на связи по телефону. Также необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на толщину льда: опаснее всего на реках, но и озера местами небезопасны даже в самые сильные морозы.

До тех пор, пока запрет не будет отменен, его выполнение будет контролировать муниципальная полиция Даугавпилса, а толщину льда будут контролировать специалисты Управления коммунального хозяйства. В 2018/2019 году, когда действовал аналогичный запрет, за несоблюдение сначала проводились беседы превентивного характера, затем было составлено 90 административных протоколов. За нарушение можно получить предупреждение или штраф до 100 евро.

Сотрудники муниципальной полиции отмечают, что во время патрулирования ежегодно констатируется много случаев, когда на льду без какого-либо присмотра находятся дети и подростки. Поэтому родителей просят объяснить своим детям, что сейчас находиться на льду опасно для жизни.

Как только толщина льда достигнет безопасной отметки, запрет будет отменен. А пока призываем всех любителей зимних забав не рисковать своей жизнью и выбирать более безопасные способы, как провести свободное время.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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