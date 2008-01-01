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Новости Общество | 9 декабря 2020 | 19:37

В Даугавпилсе заботятся об улучшении качества жизни людей с особыми потребностями

Жители Даугавпилса, которые передвигаются на инвалидной коляске и которым установлена ​инвалидность 1 или 2 группы, могут получить поддержку от самоуправления для адаптации жилья и улучшения доступности среды.

Обычно установка пандуса на лестничной клетке или возле жилого дома производится при финансовой поддержке Социальной службы. Ее могут получить люди, которые задекларированы в Даугавпилсе не менее одного года и чье жилье соответствует критериям обязующих правил Даугавпилсской городской думы № 23 «Поддержка Даугавпилсского городского самоуправления лицам с инвалидностью для обеспечения доступности среды». Однако есть и другие возможности улучшения качества жизни людей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.
На этой неделе специалисты ПЖКХ установили пандус в многоквартирном доме на улице Дикю, 47, но в этом случае все работы были оплачены из средств на обслуживание дома. Такое решение приняли во время проведенного опроса большинство собственников квартир. Речь идет о незначительных затратах – менее 100 EUR. Жительница дома, которой был необходим пандус, написала заявление в ПЖКХ. Специалисты предприятия изучили проблему, составили смету на планируемые работы, и ознакомили с ней владельцев квартир во время проведенного опроса. Большинство из них решили поддержать человека, передвигающегося на коляске.

Однако таких случаев немного. Обычно работы оплачиваются на основании обязующих правил городской думы. В этом году в них были внесены поправки и значительно увеличен размер поддержки. Кроме того, если в одном многоквартирном доме проживают несколько людей с инвалидностью, которые имеют право на получение поддержки для обеспечения доступности среды для установления пандуса, поддержка оказывается нескольким лицам с инвалидностью одновременно, выделяя предусмотренную сумму поддержки каждому и ее суммируя, но общая сумма поддержки не может превышать фактические расходы. Благодаря этому ПЖКХ установит пандус в жилом доме на улице Менделеева, 3. Здесь проживает несколько людей с особыми потребностями, которым очень нужен хороший пандус, и вскоре они смогут им пользоваться.

Более подробная информация о возможностях получения поддержки от самоуправления для адаптации жилья и улучшения доступности среды доступна на домашней странице Социальной службы www.socd.lv или по телефону 654 40926.

Daugavpils
 

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