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Новости Общество | 9 декабря 2020 | 19:33

Дедушка Мороз ждет писем и готовит подарки для даугавпилчан

Декабрь — один из самых красивых месяцев года. Время, когда мы ощущаем запах мандаринов в магазинах, печем пипаркукас и украшаем елку. Стараемся проводить время с семьей, больше заботимся о себе и помогаем людям, которым необходима поддержка.

И в этом году, когда обстоятельства вынуждают менять привычный ритм жизни, есть по крайней мере одна вещь, которой нас не может лишить никто - мы все продолжаем ждать чудес! Самые усердные - дети, которые не только ждут, но и действуют, написав Дедушке Морозу о своих самых заветных желаниях. Именно поэтому у Дедушки Мороза в этом году работы не становится меньше, и он со своими помощниками продолжает упорно работать, чтобы сделать всех детей счастливыми.

Ежегодно Даугавпилсское городское самоуправление помогает Дедушке Морозу и организует почтовую станцию, где каждый ребенок и взрослый могут оставить свое письмо. В этом году большой городской почтовый ящик находится на площади Виенибас возле большого дома гномов.

Дедушка Мороз также подумал о том, чтобы ему можно было написать на электронную почту - salavecis@daugavpils.lv в случае, если кто-то не может или не успевает доставить свое письмо на площадь Виенибас.

Желаем всем жителям Даугавпилса поверить в чудеса и наслаждаться прекрасными украшениями города!

Daugavpils
 

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