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Новости Общество | 9 декабря 2020 | 19:27

Ведется строгий контроль общественного транспорта и мест торговли

С момента продления в Латвии чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, которая остается в силе до 11 января, стражи правопорядка ведут особо внимательный контроль за местами скопления людей на предмет соблюдения эпидемиологических норм. В Даугавпилсе соблюдение правил контролируют сотрудники Полиции самоуправления и Государственной полиции.

В настоящее время актуальными являются не только требования по ношению масок, но и более детализированные нормы безопасности. В частности, заполняемость в общественном транспорте сейчас не может превышать 50% от максимально допустимого. За в этим в рамках рейдов следит Полиция самоуправления, которая периодически проводит разъяснительные беседы не только с пассажирами, но и с водителями.

Согласно информации «Daugavpils Satiksme», на данный момент дефицит водителей близок к отметке в 30% - 28 работников не могут выйти на работу по состоянию здоровья. Однако, в большинстве случаев. это сезонные заболевания, а не коронавирус (домашний режим предписан в качестве превентивной меры). Пока что сокращенными остаются маршруты автобусов 17, 17A и 10A.

Внимание уделяется и местам торговли – Государственная полиция контролирует нормы Кабинета Министров в больших торговых центрах и магазинах, тогда как Полиция самоуправления занимается малыми магазинами, включая киоски и автозаправочные станции. На сообщения о нарушениях норм безопасности реагирует Полиция самоуправления – в среднем в день происходит от 3 до 5 таких вызовов.

С 5 декабря особое внимание уделяется к запрету торговли конкретными категориями товаров по субботам и воскресеньям, таким как алкоголь, табак и другие. Это относиться как к магазинам, так и к уличной торговле. В выходные дни очно разрешено продавать пищевые продукты, медикаменты, неалкогольные напитки, предметы гигиены и корма для животных. Несмотря на преддверие праздников, продавать сувениры, рукодельные вещи и новогодние елки по выходным дням нельзя. Эти и другие покупки необходимо запланировать на будние дни. Уличная торговля елками начнется с 15 декабря в Сквере славы, а с 20 декабря - на рынке улицы Валкас.

Daugavpils
 

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